Madagascar: Energies renouvelables - Les opérateurs sollicités à exploiter le système solaire domestique

Ce sont les kits solaires distribués par le groupe Orange au profit des ménages ruraux à Andranofeno Sud.

Le ministère en charge de l'Eau, de l'Energie et des Hydrocarbures a lancé un appel à manifestation d'intérêt à l'endroit de ces opérateurs pour les six premiers mois de cette année afin d'alimenter en électricité les communautés villageoises enclavées.

L'accès à l'électrification rurale reste encore très faible à Madagascar, car cela n'atteint que 5% actuellement. Cependant, de nombreuses opportunités sont offertes aux opérateurs qui veulent se lancer dans le secteur des énergies renouvelables, que ce soit dans les activités de production, de transport, ou de distribution de courant, selon le nouveau Code de l'électricité. Raison pour laquelle, le ministère en charge de l'Eau, de l'Energie et des Hydrocarbures a lancé un appel à manifestation d'intérêt à l'endroit des opérateurs désirant exploiter le système solaire domestique pour les six premiers mois de cette année.

Partenariat public-privé. En effet, il y a bon nombre de communautés villageoises éparpillées dans toutes les régions de Madagascar qui sont enclavées. Leur alimentation en énergie nécessite un lourd investissement pour ne citer que le transport du courant via un grand réseau de distribution au départ de la source d'exploitation. C'est pourquoi, le ministère de tutelle promeut le partenariat public-privé dans le dessein d'exploiter l'énergie solaire domestique, à l'instar du partenariat de l'Etat avec le groupe Orange dans le lancement du programme d'électrification rurale « Mjiro » à Andranofeno Sud, dans le district d'Ankazobe dernièrement. Rappelons que ce projet « Mjiro » concerne la fourniture d'énergie par le groupe Orange via la remise des kits solaires aux ménages ruraux localisés dans les deux villages de « Vohitra Iombonana ». Des bâtiments administratifs tels que les écoles, les centres de santé de base et les centre de formation professionnelle ansi que bien d'autres services publics déconcentrés sont également dotés de ces kits solaires.

Dupliquer le programme. Notons que ce kit « Mjiro » comprend un panneau solaire, une batterie et trois ampoules LED, un chargeur multiprises, un poste Radio MP3 et disposant d'un port USB ainsi qu'une lampe torche. Un deuxième kit plus puissant est également disponible incluant une télévision. Avec une consommation régulière d'électricité associée à des conditions normales d'utilisation du kit, chaque ménage rural bénéficie du renouvellement sans frais des éléments défectueux. En plus, durant les deux premières années, l'accès à l'électricité sera gratuit pour eux. L'Etat par le biais du ministère en charge de l'Eau, de l'Energie et des Hydrocarbures compte dupliquer ce programme de fourniture d'énergie solaire domestique au profit des communautés villageoises dans d'autres régions de l'île en partenariat avec des opérateurs économiques privés.

Meilleur projet. Par ailleurs, le ministère de tutelle soutient le meilleur projet des jeunes étudiants à l'issue d'un concours organisé en partenariat avec l'Ecole Supérieure Polytechnique d'Antananarivo (ESPA) à Vontovorona afin de les encourager dans leurs initiatives. L'équipe gagnante étant le duo Henintsoa Ranaivojaona et Ny Avo Ortega, qui a mis sur pied le prototype de traqueur solaire. Cette création vise à optimiser l'exploitation de l'énergie solaire par l'utilisation de panneaux solaires non statiques qui suivent le mouvement du soleil. Elle a reçu un prix d'une valeur de trois millions Ar. Par contre, les initiateurs du 2e et 3e meilleurs projets portant sur la création d'une imprimante 2D 3D et la biolyse des matières plastiques, ont respectivement obtenu la somme de 1, 5 million Ar et un million Ar. Et les autres participants ont également eu des prix allant de 100 000 à 900 000 ariary.