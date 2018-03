Madagascar: Omnisports - ASOIMI change en ASIEF

La remise du certificat de conformité par le Directeur du sport pour tous, Faly Julien, au nouveau président de l'ASIEF, John Love à Mahamasina

Les compétitions reprendront à Analamanga au sein de l'Association Sportive Interministérielle pour l'Entretien des Fonctionnaires (ASIEF) au plus tard le 17 mars.

Pas de pause. Une semaine après son élection Jean Aimé Botosera dit John Lova passe à l'action. L'ancienne ASOIMI devient Association Sportive Interministérielle pour l'Entretien des Fonctionnaires (ASIEF). C'est la déclaration du nouveau président de cette association, hier, au Palais des Sports de Mahamasina lors d'une rencontre avec la presse. A cette occasion, le ministère de la Jeunesse et des Sports a délivré le « certificat de conformité » à la nouvelle équipe après constatation que l'élection s'est déroulée en bonne et due forme en respectant les textes. Le nouveau président se veut être un rassembleur après la scission causée par les problèmes liés aux précédentes élections au sein de l'ASOIMI.

Base de données. « Je lance un appel à tous les fonctionnaires sportifs de se joindre à nous dans dans cette mission. Nous n'attendons que ce certificat de conformité pour pouvoir travailler » a fait savoir Jean Aimé Botosera alias John Love. Les compétitions reprendront au plus tard le 17 mars pour la ligue d'Analamanga. « Nous allons apporter des améliorations et des changements dans la formule de compétition et le mode de relation. On est actuellement en cours de l'élaboration de la base de données de tous les fonctionnaires sportifs, ce afin d'éviter la falsification et le mercenariat. Nous n'allons plus tolérer les fraudes et allons dénoncer les ministères ou les institutions responsables » continue John Love. L'Association Sportive Interministérielle pour l'Entretien des Fonctionnaires (ASIEF) tiendra son assemblée générale très prochainement avec la présentation de la nouvelle équipe de John Love.