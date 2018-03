Madagascar: Tahala Rarihasina - « Maro look » met en place le salon de la photographie

Le salon de la photographie s'adresse au grand public, mais surtout aux gens qui ont en leur possession des appareils performants sans savoircomment les utiliser.

Elles n'évoluent pas dans le milieu de la photographie. Les filles de « Maro Look » ont cependant décidé de donner une occasion à tous les amoureux de la discipline de se retrouver et de flirter avec leur passion, le 10 mars au « Tahala Rarihasina » Analakely.

Une journée entière dédiée à la photographie ! Le 1er mars, le « Tahala Rarihasina » ouvre ses portes à tous les amoureux de photographie, mais surtout aux gens qui ont en leur possession des appareils performants, mais qui ne savent pas comment les utiliser. « L'évènement est dédié aux amateurs. Cela ne signifie pas pour autant que les professionnels ne sont pas les bienvenus, au contraire ! Pourquoi cet évènement ? Nous avons constaté que beaucoup de jeunes s'intéressent au sujet.

C'est une occasion pour eux de donner plus d'ampleur et de professionnalisme à leurs productions ». Les cinq jeunes filles composant l'association « Maro Look » ont effectivement imaginé le programme de la journée de sorte qu'à la fin du salon, tout le monde sort satisfait et retient e quelque chose. Organisé en collaboration avec un représentant de Fujifilm, le salon offrira aux visiteurs l'occasion de découvrir, d'approfondir ou d'élargir leurs connaissances et de se faire plaisir.

Diversifié. Expositions, formations et la partie qui intéresse le plus ces demoiselles : le « shooting », seront au menu pour cette journée qui s'annonce intense et chargée. Les ateliers seront axés sur deux thèmes : « Comment prendre une belle photo en considérant les contextes et les matériels à notre disposition ? Quelle psychologie et quelles techniques adopter ? ». Des thèmes plus élémentaires comme les bases de la photographie seront également abordés.

Les formations seront dispensées par Fujifilm et Iako Manantsoa. Ceux qui ne désirent pas participer peuvent simplement admirer les œuvres des photographes qui exposeront leurs œuvres. « Ils seront six jeunes à présenter le fruit de leur travail. Des débutants dans le domaine, mais ils ont de la créativité et ils méritent vraiment d'être découverts et d'être mis sous les feux des projecteurs. Ça vaut vraiment le détour ! Et le plus amusant : la séance de 'shooting' à un prix correct comparé aux normes ». Avis aux amateurs !