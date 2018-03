Madagascar: « Sourc'in » - Succès de la destination Dubaï

Burj Khalifa, la tour la plus haute du monde figure parmi les sites à découvrir pendant le séjour à Dubaï.

La première vague du voyage organisé Tanà - Maurice- Dubaï affiche déjà complet, mais il reste encore la deuxième vague.

Pour un coup d'essai, « Sourc'In Voyage », l'entreprise spécialisée dans le tourisme réalise un véritable coup de maître en lançant la destination Dubaï pour les touristes locaux qui veulent partir à l'extérieur avec le maximum de confort mais à un prix qui défie toute concurrence.

Grande découverte. « Les gens sont très intéressés par le concept et nous affichons déjà complet pour la première vague dont le départ est prévue du 2 au 8 avril» explique un responsable de « Sourc'In ». Mais ce n'est que partie remise, puisque une deuxième vague de 40 personnes est également prévue du 9 au 17 avril. Et cette fois-ci, ce sera avec un plus, puisque le voyage inclut une journée tout frais payé offerte à l'aller et au retour à l'Ile Maurice. Faut-il en effet rappeler que le trajet de ce voyage exceptionnel sera Tanà-Maurice-Dubaï. La partie Maurice - Dubaï se fera avec l'Airbus A 380 - 800 d'Emirates. Une grande découverte pour les passagers qui voyageront à bord de l'avion le plus confortable au monde : Connectivité Wifi à bord permettant toutes les possibilités de surfer et de communiquer, TV à 3 850 canaux avec des chaînes de renommée en live, comme Euronews, France 24, TF1, des dessins animés et films à gogo. Sans compter les sièges d'une bonne inclinaison, les divertissements en vol inégalés et la cuisine régionale de renommée mondiale avec des menus variés. Un voyage de luxe, en somme.

Package à bas prix. Rappelons que ce voyage (voir encart publicitaire par ailleurs) est un package à bas prix comprenant tous les services allant de la facilitation de l'obtention du visa, jusqu'à la fin du voyage. « Ce prix inclut le billet d'avion, le visa, l'hébergement dans un hôtel 4 étoiles, le transfert, le petit déjeuner et le dîner en formule buffet, visite guidée et transfert. Le luxe à petit prix, en somme. Comme c'est un package tout compris, le voyageur n'aura pas beaucoup de chose à faire car nous prenons pratiquement tout en charge du début jusqu'à la fin du voyage » rappelle ce responsable de « Sourc'In ». Ce Dubaï à petit prix permettra aux voyageurs de découvrir des merveilles : Safari, show de dauphins, aquarium, visite de Burj Khalifa, la plus haute tour du monde avec ses 830 mètres de hauteur et ses 148 étages, ou encore une croisière sur la Marina de Dubaï suivi d'un cocktail et d'un dîner buffet avec des menus internationaux très variés. Mais également des achats très avantageux, puisque Dubaï est aussi connue pour être un lieu du shopping de qualité internationale avec marchandises très variées à un prix très compétitif. La ville offre, par ailleurs de grandes opportunités en matière de commerce de voiture d'occasion. En tout cas, ce genre de produits offre aux locaux la possibilité de découvrir d'autres ... horizons.