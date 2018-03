«Réfléchir et échanger sur les dynamiques de paix et de sécurité dans les zones d'intervention respectives des missions et dans la région de l'Afrique de l'Ouest, en général, et de renforcer la coordination afin de répondre aux défis communs», a été l'objectif principal de la 32e réunion des Chefs de mission des Nations Unies en Afrique de l'Ouest.

Du moins c'est ce que révèle un communiqué du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel qui nous est parvenu.

Tenue le 5 mars 2018 à Bamako au Mali, cette rencontre a réuni les Représentants spéciaux du Secrétaire général de l'ONU et les Chefs des missions des Nations Unies au Mali (MINUSMA), Mahamat Saleh Annadif; au Libéria (MINUL), Farid Zarif; en Guinée-Bissau (UNIOGBIS), Modibo Touré et en Afrique de l'Ouest et au Sahel (UNOWAS), Mohamed Ibn Chambas.

Le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies en Afrique Centrale (UNOCA), François Loucény Fall, et le Coordonnateur résident des Nations Unies pour la Côte d'Ivoire, Babacar Cissé ont également pris part au conclave.

Dans leur engagement de renforcer la paix et la sécurité en Afrique de l'Ouest, «les Chefs de mission ont réaffirmé l'appui des Nations Unies aux efforts régionaux de lutte contre l'insécurité dans le Golfe de Guinée.

A cet effet, ils ont salué l'opérationnalisation du Centre inter-régional de coordination (CIC) de Yaoundé. Ils ont encouragé UNOCA et UNOWAS à mobiliser les partenaires internationaux afin qu'ils puissent renforcer les capacités du CIC, notamment en contribuant à la réussite de la Conférence des donateurs du CIC prévue au début du mois de juin à Yaoundé».

Mieux, «ils ont convenu de continuer à coopérer et de renforcer le partage d'informations entre leurs missions sur les questions clés touchant la région», informe la source.

Néanmoins, les missionnaires de l'ONU ont reconnu les efforts fournis dans la région dans le cadre du maintien de la paix et de la sécurité. «Ils ont noté les progrès accomplis dans la mise en place de la force du G5 Sahel, tout en soulignant que la viabilité et le respect des droits de l'homme est essentiel au succès des opérations militaires.

Ils ont également souligné l'importance de veiller à ce que les populations et les communautés soient au centre des efforts du gouvernement ainsi que des partenaires régionaux et internationaux», indique le communiqué.