Madagascar: Ode à la Femme - Journée de la Femme à l'Ambassade de la Chine

L'atelier culinaire de confection de raviolis a été unanimement apprécié hier.

L'Ambassade de la Chine a fêté la journée internationale de la Femme hier. Pour annoncer la couleur, l'assistance était exclusivement féminine. Femmes leaders, parlementaires, ministres et élites, ont embarqué pour un voyage culturel et culinaire en Chine.

SEM Yang Xiaorong, Ambassadeur de la République populaire de Chine à Madagascar a tenu à marquer avec ses convives cette journée dédiée internationalement à la Femme. Dans son discours, elle a fait part de sa fierté de pouvoir organiser ce genre d'évènement à Madagascar et également son admiration pour les femmes malgaches : « Je suis impressionnée par les femmes malgaches, qui sont toutes éminentes et remarquables. Qu'il s'agisse de ces femmes leaders politiques et opérateurs économiques, ou celles talentueuses qui brillent dans le milieu culturel. Sans oublier ces femmes immensément courageuses qui se consacrent vaillamment au bien-être de leur famille et la réussite de leurs enfants. » Yang Xiaorong, a d'ailleurs soutenu ses propos en citant un proverbe chinois, des plus éloquents sur la valeur de la Femme dans la société chinoise : « Les femmes soutiennent la moitié du ciel ». Elles méritent donc un épanouissement et un respect à la mesure de leurs responsabilités et de leurs attributs !

Festivités. C'est le cas de le dire, les festivités d'hier furent hautes en couleur. Elles ont démarré par un show artistique présenté par les étudiants de l'Institut Confucius de Madagascar. Les convives eurent l'occasion d'apprécier les différentes tenues traditionnelles des diverses ethnies chinoises, allant des tenues mongols du Nord à la robe chinoise intemporelle et raffinée, etc. Vint ensuite l'Opéra de Pékin, art lyrique chinois mondialement célèbre, accordant de l'importance, autant à la mélodie, aux paroles et à la gestuelle, voire aux « acrobaties ». La pièce présentée était intitulée « Le Clair de Lune au printemps », une pièce qui raconte la nostalgie et les pensées d'un voyageur et amoureux transi pour sa belle dont il est séparé pour cause d'éloignement géographique. Pour clore les festivités, place à la démonstration culinaire de confection des raviolis- durant laquelle SEM l'ambassadeur a mis littéralement la main à la pâte- et le buffet gastronomique chinois. Rappelons que les raviolis sont des gourmandises récurrentes des fêtes chinoises, par leurs formes et leurs couleurs, qui peuvent être diverses, ils symbolisent les quatre ingrédients de bonheur principaux dans la culture chinoise : « la longévité, la richesse, l'amour et la chance », d'après les explications de l'ambassadeur Yang Xiaorong.