Maroc/Congo-Kinshasa: CAF Ligue des Champions - Difaâ Hassani Jadidi, objectif, éliminé l'AS V Club

Abderrahim Talib a d'ailleurs fait appel au public doukkali pour garnir les travées du stade El Abdi. En face se dresse un géant du football continental, qui est entrainé par ni plus ni moins que Florent Ibengue, sélectionneur de la RDC lors de la CAN 2017 au Gabon.

Si au tour de chauffe, les Doukkalis n'avaient fait qu'une bouchée du petit poucet du tournoi, Sport Benfica de la Guinée-Bissau (victoire à l'aller par 10 à 0 et match nul 1-1 au retour), les choses se présentent autrement face à l'AS Vita, 13 fois vainqueur du championnat de la RDC et lauréat de la Coupe d'Afrique des clubs champions en 1971 avec comme récente performance une présence dans la phase de poules de la Coupe de la CAF en 2015.

« Chaque équipe vise un objectif ciblé. Mon équipe a joué 4 matchs en 10 jours, donc j'ai dû tourner un peu l'effectif. J'ai étudié l'AS Vita club et on espère faire un bon résultat à domicile et à l'extérieur ».

Une rencontre qui marquera un tournant de la saison pour Abderrahim Talib et ses hommes. L'entraîneur du DHJ espère que ses protégés réaliseront un résultat positif à domicile et à l'extérieur.

Après le Raja et la RSB, c'est au tour du WAC et du DHJ d'aborder, ce mercredi dans leurs bases respectives, les péripéties des seizièmes de finale aller de la Ligue des Champions.

