Cote d'Ivoire: Eburnades 2018 - Un festival pour promouvoir les valeurs culturelles

L'univers de la culture ivoirien verra naitre un autre festival pour la promotion et l'éducation des enfants en Côte d'Ivoire. Il s'agit des Eburnades 2018 (Festival Panafricain du film d'animation, de la marionnette et du jeu vidéo).

Ce festival se déroulera du 8 au 10 novembre 2018 à la Caistab à Abidjan-Plateau. Les initiateurs de ce festival ont présenté leur projet le mercredi 28 février 2018 à la presse dans un hôtel de Marcory. « Par ce festival, nous voulons faire la promotion de la culture, des contes et légendes, des langues et de l'histoire de l'Afrique. On ne peut pas se servir de la culture des autres pour émerger. Nous devons éduquer nos enfants à nos propres cultures pour leur équilibre », a soutenu Luc Sialou, commissaire adjoint du festival.

L'objectif des Eburnades 2018 est d'aider les enfants à retrouver les valeurs culturelles qui ont tendance à se perdre, mais aussi pousser les acteurs, les producteurs à s'inspirer des valeurs culturelles africaines dans la production des dessins animés, jeu vidéo.

Pour Luc Sialou, ce festival qui sera à sa première édition aura un impact sur la réduction du taux de chômage en Côte d'Ivoire. « Ce présent festival est une opportunité pour les acteurs du monde économique, culturel et social. En ce sens qu'il va avoir un impact sur l'économie ivoirienne, sur la société.

Au plan culturel, il y aura une promotion de la culture, à travers la promotion des langues, des contes et l'histoire de l'Afrique dans sa généralité. Sur le plan économique, ce festival est porteur d'affaire. C'est un secteur pourvoyeur d'emplois. Une entreprise de production de 60 et 80 personnes. Sur le plan social, le festival va faire prendre conscience aux enfants et aux parents de l'importance de nos us et coutume », a appuyé Luc Sialou.