Dr Paul Dakuyo, 5ème Adjoint au Maire de Bouaké a annoncé officiellement sa candidature aux élections sénatoriales le samedi 2 mars 2018.

« Nous sommes candidat pour continuer l'œuvre de développement et de la consolidation de la paix et de la cohésion sociale entreprise par le Président de la République Alassane Ouattara dans notre Région de Gbêkê. Nous sommes candidat mais notre souhait, c'est d'aller en RHDP. Parce que nous nous y sommes très fortement attachés », a dit Dr Paul Dakuyo au Conseillers municipaux et régionaux à Bouaké.

Docteur en économie, et actuellement 5ème Adjoint au Maire de Bouaké chargé de l'action culturelle, du sport et de la jeunesse, Dr Paul Dakuyo est une figure bien connue sur l' échiquier politique Bouakéen et un acteur du social et de l'humanitaire depuis de nombreuses années. C'est ce que pense Koffi N'dri Germais, Conseiller municipal à Botro. « Cadre du RDR, discret, humble et disponible mais d'une redoutable efficacité, Dr Paul Dakuyo jouit d'une solide réputation de mécène et d'acteur du développement. Dont l'appui financier à de nombreux projets en faveur de l'autonomisation des femmes ainsi que de l'entrepreneuriat, de la formation et de l'insertion des jeunes, n'a jamais fait défaut », a déclaré au nom de ses pairs de Botro.

« Incontestablement, l'on peut affirmer que Dr Paul Dakuyo s'est toujours impliqué dans le combat pour l'amélioration du cadre et des conditions de vie de ses concitoyens. Notamment les plus vulnérables et les plus défavorisés », renchérit Jacqueline N'guessan Affoué, 3ème Adjointe au de Bouaké.