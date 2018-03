Afrique: Aissa - La nouvelle série musicale d'A+ révèle les plus belles voix du continent

communiqué de presse

Paris, le 07 mars 2018 - Avec un format inédit, AISSA est la première série musicale d'Afrique francophone. Scènes chantées et dansées se succèdent pour mettre en scène le quotidien de la jeune Aissa. Co-produite par A+ et réalisée par Jean Roke Patoudem de Patou Films International, la série AISSA est une idée originale du béninois Kodjo Houngbeme.

AISSA raconte l'histoire d'une jeune fille qui, après avoir perdu sa mère, part vivre chez son père. Maltraitée par sa belle-mère Clothilde et sa demi-sœur Kimy, Aïssa trouve refuge dans la musique en particulier le chant. Avec pour rêve ultime de devenir un jour une star de la musique.

Entièrement tournée au Cameroun, la série AISSA met en lumière de jeunes talents Camerounais tout en réunissant un incroyable casting panafricain : Youssouf Djaoro (Tchad), Rokhaya Niang (Sénégal), Emma Lohoues et Lino Versace (Côte d'Ivoire), Senzaa Brown (Ghana/Togo), Hama Hahaya (Niger), Romaine Ebo'o et Amen Steve Patrick (Cameroun), Armelle Nikiema et Fleur Ouédraogo (Burkina Faso), Laika Naëlle Magoura (Gabon).

« Travailler sur cette série a été un plaisir. Le format est inédit, la musique est véritablement un acteur principal. C'est la première fois qu'une telle production hybride est réalisée en Afrique. Une belle manière de surprendre les téléspectateurs et de leur proposer une nouvelle forme de divertissement », déclare Senza Brown, actrice principale de la série.

Dans cette série originale, la musique rythme les échanges et les péripéties des acteurs. Lino Versace et Singuila, deux artistes connus du public africain francophone ont composé la bande son avec d'autres grands noms de la musique en Afrique.

« La chaîne A+ est fière d'accompagner et de diffuser en première exclusivité cette nouvelle série « AISSA ». Cette production panafricaine est un exemple de plus de nos investissements dans la création et la promotion des talents du continent africain » Précise Damiano Malchiodi, Directeur de la chaîne A+.

Série de 26 épisodes, AISSA sera diffusée sur A+ tous les dimanches à 19H TU à partir du 4 mars.

À PROPOS D'A+

A+ est la chaîne africaine du GROUPE CANAL+, éditée par CANAL+. C'est un cocktail unique et toujours plus riche en séries inédites, films, téléfilms et divertissements à partager en famille. A+ est présente dans + de 20 pays en Afrique, mais également aux Caraïbes, à la Réunion, à Mayotte et en France. La chaîne est disponible en Afrique sur les canaux 21 et 22 des BOUQUETS CANAL+.

À PROPOS DE CANAL+ EN AFRIQUE



CANAL+ est présent sur le continent depuis plus de 20 ans et couvre à ce jour plus de 25 pays à travers 11 filiales et plus de 30 partenaires et distributeurs. Avec son offre LES BOUQUETS CANAL+ (plus de 200 chaînes, radios et services), le groupe est le premier opérateur de télévision payante par satellite en Afrique francophone et compte plus de trois millions d'abonnés.

CANAL+ édite 12 chaînes premium pour le continent (les chaînes CANAL+ de divertissement déclinépar région, 4 chaînes CANAL+ SPORT, ainsi que les chaînes cinéma, séries et famille). Le groupe produit également des programmes dédiés à ses abonnés du continent (+D'AFRIQUE, RÉUSSITE, TALENTS D'AFRIQUE...) et a lancé A+, une chaîne 100 % africaine, en 2015 et A+ SPORT, la nouvelle chaîne desport en Afrique, en juillet 2017.



À travers sa filiale THEMA, CANAL+ permet à ses abonnés d'avoir accès à NOLLYWOOD TV, NOVELAS TV et GOSPEL MUSIC TV. L'offre TNT est déployée sous la marque EASYTV. CANAL+ est actionnaire majoritaire d'IROKO+, un service de SVOD unique en Afrique francophone.

Le Groupe CANAL+ investit dans le cinéma africain et mène depuis une véritable politique ACTIVE de développement de la production audiovisuelle en Afrique : Achats, Pré-achats, Coproduction, Distribution de nouvelles productions. CANAL+ contribue également à la professionnalisation de talents africains dans différents domaines audiovisuels via des programmes de formation aux métiers de présentateurs, réalisateurs et journalistes reporters.

