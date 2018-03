Afrique de l'Ouest: Live Tw8 - Session de dialogue virtuelle de la plateforme Inter'Actes ce 08 Mars

Photo: Madam Digitale

Live Tw8

communiqué de presse

Dakar, Sénégal, le 6 mars 2018 – Dans le cadre de la Journée Internationale des Femmes 2018, la plateforme Inter’Actes présente la première édition du LIVE TW’8, session de dialogue virtuelle, lancée avec le soutien institutionnel de l’UNFPA et de l’UNESCO.

Une initiative inédite, le LIVE TW’8 portera la voix des femmes et des jeunes filles d’Afrique de l’Ouest francophone sur la Twittosphère et au-delà, à travers 8 questions thématiques adressées à deux panels de 8 femmes représentant les 8 pays que sont le Sénégal, la Guinée, la Côte d’Ivoire, le Mali, le Bénin, le Togo, le Niger, et le Burkina Faso. Quatre guest speakers se joindront également aux échanges, qui débuteront sur Twitter à partir de 17h30 (GMT). Ouverts à tous les usagers du réseau social Twitter, les deux panels-discussions pourront être suivis en direct sur le compte @MadameDigitale, et l’audience pourra participer à la conversation en utilisant le hashtag #livetw8.

Le LIVE TW’8 proposera donc une table ronde ouverte virtuelle, par transposition du format du panel-discussion traditionnel aux plateformes de réseaux sociaux, devenus au cours de l’année 2017 la tribune par excellence à laquelle les femmes du monde entier ont porté et libéré leur parole. À travers cette première édition dédiée à l’Afrique de l’Ouest francophone, la plateforme Inter’Actes entend capitaliser sur l’influence digitale comme outil de plaidoyer et levier d’action pour les femmes, et développer des modèles d’actions et d’engagement citoyens innovants avec une dynamique transnationale.

Une seconde édition du LIVE TW’8, consacrée cette fois-ci à l’Afrique anglophone, se tiendra à la fin du mois de mars.

Inter’Actes #MadameDigital est une plateforme de plaidoyer, de dialogue, de formation et de networking au féminin, visant à interconnecter et à accompagner dans leur épanouissement et leur parcours de réussite professionnels les femmes d’Afrique de l’Ouest.

Pour plus d’informations : www.madamedigital.com

CONTACTS

Mme Mariam Kamara

Fondatrice et Directrice Inter’Actes, mariam@madamedigital.com

Mme Maguette Sall

Project Manager Inter’Actes, maguette@madamedigital.com