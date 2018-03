Tunisie: En visite à Ben Guerdane, Chahed décide de décréter le 7 mars de chaque année "Journée nationale de la victoire sur le terrorisme"

Tunis — En visite mercredi à Ben Guerdane, le chef du gouvernement, Youssef Chahed, a décidé de décréter le 7 mars de chaque année, « Journée nationale de la victoire sur le terrorisme ».

« Cette épopée est venue écrire une nouvelle page dans l'histoire militante du peuple tunisien pour la gloire et l'intégrité du pays », a déclaré Chahed à l'occasion du 2e anniversaire de la bataille épique de Ben Guerdane.

« La ville de Ben Guerdane est désormais ancrée dans les cœurs et les esprits de tous les Tunisiens », a-t-il ajouté.

« Cette victoire n'a pas de semblable même dans des pays qui ont livré bataille contre le terrorisme », a-t-il poursuivi.

« Cette épopée est une leçon magistrale qui a trouvé écho au-delà des frontières de la Tunisie. Elle est porteuse d'un message hautement significatif qui démontre que la guerre contre le terrorisme n'est pas uniquement l'apanage des forces militaires et sécuritaires, mais elle est aussi motivée par l'intime conviction du peuple que cette bataille est celle de leur survie », a-t-il enchaîné.

Selon Chahed, « le 7 mars 2016 est un tournant décisif dans la lutte contre le terrorisme et un pas important sur la voie de la victoire contre les forces obscurantistes ».

« Les insignes de fidélité et du sacrifice que le président de la République Béji Caïd Essebsi avait décidé la création représentent à plusieurs égards un témoignage de reconnaissance pour les sacrifices et services consentis par les forces armées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et une récompense pour tous ceux qui ont été touchés directement par ce phénomène », a-t-il ajouté.

Accompagné du ministre de la Défense nationale, du ministre du domaine de l'Etat et des Affaires foncières, et du secrétaire général adjoint de l'Union générale tunisienne du travail (UGTT), le chef du gouvernement s'est rendu au cimetière de Sidi Khelifa à Ben Guerdane où il a récité la Fatiha à la mémoire des Tunisiens qui sont tombés en martyrs lors de ces événements.

Il a ensuite inauguré un mémorial érigé à l'entrée de la ville de Ben Guerdane pour immortaliser l'épopée de Ben Guerdane.

Des groupes terroristes avaient attaqué, le 7 mars 2016 à l'aube, une caserne militaire et deux districts de la sûreté et de la garde nationale de Ben Guerdane.

Les affrontements entre les forces sécuritaires et les terroristes avaient fait 50 morts dans le camp des assaillants et 13 martyrs parmi les sécuritaires et militaires. Sept civils ont aussi trouvé la mort, lors de ces événements, selon des sources officielles.

Sept assaillants ont été arrêtés, selon les mêmes sources.

Ces attaques simultanées avaient pour but de déstabiliser le système sécuritaire du pays et d'instaurer un émirat « daechien » dans la région.