Sénégal: Protection des données personnelles - La CDP appelle la presse en ligne au respect de la vie privée des personnes

Au cours du dernier trimestre de l'année 2017, la Commission de protection des données personnelles (Cdp) a reçu de nombreuses plaintes de citoyens pour «publication de photos compromettantes et cyber chantage sur Facebook», «articles de presse et commentaires diffamatoires» ou «divulgation frauduleuse de vidéos compromettantes sur le site seneporno.com».

Les photos compromettantes ont été supprimées par le mis en cause suite à une lettre de demande de suppression envoyée par la Cdp.

Pour les articles de presse et commentaires diffamatoires, la Commission a souligné, dans son dernier avis trimestriel de l'année 2017, que «le dossier est toujours en cours », mais des lettres de demande de suppression ont été déjà envoyées aux sites d'information en ligne concernés.

Quant aux vidéos compromettantes, elle a informé qu'elles ont été supprimées sur le site de seneporno.com, mais jusqu'à présent, «l'identité de l'administrateur de ce site n'est toujours pas connue». Selon la Cdp, les plaintes de citoyens portant sur la collecte et le traitement de données personnelles à des fins journalistiques sont de plus en plus fréquentes.

C'est pourquoi elle en a appelé à la presse en ligne, « afin que le principe de respect de la vie privée des personnes concernées soit pris en compte le mieux possible ». « Il s'agit de trouver l'équilibre entre la liberté d'information, d'expression et la protection des données personnelles et de la vie privée», a expliqué la Cdp.

«Les dispositions de la loi n°2008-12 ne font pas obstacle à l'application des dispositions des lois relatives à la presse écrite ou audiovisuelle et du Code pénal qui prévoient les conditions d'exercice du droit de réponse et qui préviennent, limitent, réparent et, le cas échéant, répriment les atteintes à la vie privée et à la réputation des personnes physiques», a rappelé la Commission, recommandant toutefois à la presse en ligne de « respecter la finalité, la durée et conservation des articles de presse qui ne sont plus pertinents (chroniques judiciaires, faits divers, divulgation de données personnelles d'un tiers sans son autorisation... ) » et de «contrôler et modérer les commentaires compromettants des internautes sur les sites d'information».