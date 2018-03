Sénégal: Drapeau Cheikh Kanté - La droite de Diam Terry n'a laissé aucune chance à Tonnerre !

En lieu et place, il a perdu toutes ses sorties se faisant battre tour à tour par Papa Sow, Téranga, Sa Thiès, Garga Mbossé, Moussa Ndoye et dernier revers en date, celui concédé le week-end dernier à Thiès.

A la reprise, Tonnerre et Diam Terry, qui avaient hâte d'en finir, ne se donnent point de répit ; une bagarre de rue qui finit par tourner à l'avantage de Diam Terry. Alors que le Pikinois donnait des coups à l'aveuglette, son antagoniste plus lucide, ajuste sa frappe.

Résultat, le combat fut âprement disputé comme l'atteste le premier round, où les principaux protagonistes se sont illustrés par leur maîtrise de la bagarre et de la lutte pure et dure.

