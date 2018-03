Cote d'Ivoire: Epidémie de la fièvre de Lassa/ Dr Daouda Coulibaly - "Il y a un risque réel de propagation de la maladie"

Cette inquiétude est d'autant plus justifiée qu'il n'y a pas de vaccin contre la maladie. Le Nigeria, pays le plus touché, enregistrait 1081 cas dont 90 décès à la date du 25 février 2018.

« Lutter contre la fièvre de Lassa, c'est lutter contre l'insalubrité, contre les ordures ménagères », a-t-il soutenu, appelant la population à suivre les mesures d'hygiène que sont : la dératisation des maisons, marchés, dépôts de boissons, éviter les contacts avec les urines et excréments de rats et souris, etc.

Ajoutant qu'en plus de cette menace, il se trouve que l'animal réservoir du virus responsable de la maladie, à savoir le rat à mamelle multiple, est présent en Côte d'Ivoire. « Les réservoirs du virus : les rats et les souris sont bien présents en Côte d'Ivoire.

