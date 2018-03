Afrique: Véhicules polluants interdits en Europe - La Côte d'Ivoire menacée

En Côte d'Ivoire, les récentes mesures de limitation de l'âge d'importation de véhicules d'occasion et de celle de l'âge d'exploitation des véhicules de transport routier de personnes et de marchandises, sont des dispositions courageuses et responsables prises par le Gouvernement. Car il y va la survie des populations ivoiriennes.

Les prochaines interdictions devraient intervenir dans les tous prochains mois en Espagne, en Italie et en Grèce. Quant à la Norvège, elle est l'Etat le plus ambitieux en la matière, puisqu'il s'est fixé l'objectif d'une disparition des ventes de vieux véhicules diesel d'ici à 2025.

En Belgique, Bruxelles a interdit depuis janvier, la circulation des véhicules les plus polluants, dont toutes les voitures diesel. La région de Wallonie a, de son côté, programmé l'interdiction totale du diesel à l'horizon 2030, avec le bannissement progressif des véhicules les plus polluants à partir de 2023.

En France, Paris a interdit depuis 2016, la circulation des véhicules les plus polluants et devrait progressivement durcir sa politique, pour atteindre son objectif de faire disparaître les moteurs diesel d'ici à 2024. Plusieurs autres grandes villes françaises pourraient emboîter le pas à la capitale dans les prochaines années.

Pour rappel, le Danemark a fait partie des premiers pays à introduire, dès 2006, des zones à faibles émissions où sont bannis les vieux véhicules diesel les plus polluants. Elles sont en place à Copenhague et dans les trois principales villes du pays.

Copyright © 2018 Le Patriote. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.