Cote d'Ivoire/Maroc: Ligue des champions (16èmes finale aller) - Le gros défi de l'Asec Mimosas et du WAC

Une opposition qui s'annonce explosive où les Ivoiriens, en plus de l'adversaire physique, doivent se battre aussi contre le temps glacial. La température actuellement à Casablanca oscillant entre 7 et 12 degrés. Le coup d'envoi est prévu sous le coup de 19h40 GMT.

Avant la manche retour à Abidjan, les coéquipiers de Cissé Abdoul Karim doivent prendre une option sur la qualification. Et le match nul face à la formation de Mouna FC (1-1) est un bon test pour Amani et ses garçons.

«Je n'étais pas là en 2016 et 2016 n'est pas 2018. Les deux équipes ont sûrement changé. Nous sommes là pour jouer crânement notre chance », a déclaré l'entraîneur mimosas à son arrivée. Il s'agit donc pour Koné Baky et toute l'équipe de l'ASEC Mimosas de limiter la casse à défaut de vaincre.

L'ASEC Mimosas et le WAC (Williamsville Athletic Club) jouent gros, ce mercredi 7 mars, en 16èmes de finale de la Ligue des Champions. Les deux derniers représentants du football ivoirien (l'Africa et l'AS Tanda ont été éliminés de la Coupe de la Confédération) en compétition africaine sont respectivement en Zambie pour les Jaune et Noir et au Maroc pour les Rouge et Blanc de Williamsville.

