C'est au quartier Château d'Ahougnansou qu'a eu lieu le lancement de la 13ème édition de l'opération Grand ménage. Ce choix n'est certainement pas le fait du simple hasard, car Bouaké est une ville carrefour et la capitale des villes secondaires de l'espace Umoa.

Il n'en fallait pas plus pour que la ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, Anne Désirée Ouloto, capte sa sensibilisation sur les bonnes pratiques de propreté et les notions d'hygiène.

Commerçantes, transporteurs, chefferie traditionnelle, chefs religieux, associations de jeunes et de femmes, etc. ont été invités par la ministre Anne Ouloto à maintenir leur cadre de vie sain.

« Nous devons continuer de nous mobiliser car nos villes en Côte d'Ivoire sont devenues sales. Personne ne se soucie des déchets qui trainent partout dans les rues.

L'on se soulage partout sans se soucier de la santé des autres. Chers parents, il faut changer de mentalité et rendre votre cadre de vie propre.

Nous n'allons jamais cesser de répéter que nous ne devons pas accepter de vivre dans un pays sale. Car la saleté rime avec la maladie. Nos activités doivent tenir compte de la quiétude des autres », a dit la ministre Anne Désiré Ouloto.

Les élèves, tenancières de maquis et restaurants ont aussi été exhortés par la ministre au respect de la propreté pour leur bien-être. Notons que l'opération Grand ménage est une vision du gouvernement ivoirien pour offrir un cadre de vie sain aux populations.

« J'ai vu durant mon séjour à Bouaké, les nombreux efforts qui ont été réalisés. C'est l'occasion pour moi de féliciter le maire Djibo Youssouf Nicolas à travers toutes ses initiatives d'engagement et qui démontrent l'ambition de son Conseil municipal et lui-même de faire de Bouaké, une ville propre.

La question de l'incivilité et la question des mauvais gestes des populations demeurent. La cérémonie du jour est une occasion pour vous de sensibiliser à nouveau », a-telle ajouté.

Le maire de Bouaké a réitéré l'engagement du Conseil municipal de faire de cette 13ème édition de l'opération Grand ménage, une réussite. Un engagement soutenu par les différentes couches de la population à travers des motions.

Par ailleurs, en qualité de marraine, la ministre Anne Désirée Ouloto a présidé la cérémonie d'ouverture de la 4ème édition de la Foire forum carnaval de Bouaké au boulevard de la Reine Pokou.

En présence du représentant de ministre de la Culture et de la Francophonie, Dembélé Fauseni et de Patrick Kassani, maire de Villeneuve sur lot (France). « Changement climatique et développement durable » est le thème de cette 4ème édition.