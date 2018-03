Ile Maurice: Commission drogue - L'attitude évasive de Sada Curpen irrite Paul Lam Shang Leen

La présidente de la République ne bénéficie plus du soutien du gouvernement après… Plus »

Répondant à une question sur le financement de la campagne de Raouf Gulbul en 2014, Sada Curpen a été catégorique. Il a affirmé que c'est l'avocate Tisha Shamloll qui lui avait demandé de financer cette campagne, mais qu'il a refusé. «Li'nn donn ou kopi zis bann mésaz ki dan so lintéré», a-t-il déclaré à la commission. Et d'ajouter que les informations que possède la commission «ne sont pas correctes». Un délai de 15 jours a été accordé à Sada Curpen pour qu'il s'explique sur cette affaire.

Lors de cette audition, le président de la commission drogue s'est notamment intéressé au travail qu'effectue Sada Curpen et à la provenance de ses revenus. Ce dernier a simplement indiqué qu'il se charge de louer un appartement et que c'était son seul moyen de revenu. Un appartement qu'il gère de façon illégale étant donné qu'il n'a pas de permis de la Mauritius Tourism Authority.

