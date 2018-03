Ile Maurice: Accident mortel à Bois-Marchand - Le procès intenté à Thierry Henry se poursuivra le 15 mai

Homicide involontaire. Conduite en état d'ivresse. Refus de se soumettre à un alcotest. Failing to provide a specimen of blood/urine. Obstructing police officer.

Au total, Thierry Henry fait l'objet de cinq accusations formelles, suivant l'accident mortel survenu à Bois-Marchand en avril 2016. Le procès intenté au député du PMSD a été pris sur le fond en cour intermédiaire, ce mercredi 7 mars.

Un témoin de la poursuite a produit des photos portant sur la reconstitution des faits. Le procès, qui est présidé par le magistrat Pranay Sewpal, se poursuivra le 15 mai. Date à laquelle l'enquêteur principal procédera à la lecture de la déposition de l'accusé.

C'est sur l'autoroute, à Bois-Marchand, que s'est produit l'accident, aux petites heures, le dimanche 3 avril. Stéphano André, un maçon de 23 ans, est mort sur le coup après avoir été percuté par une BMW immatriculée T1219.

Dans un premier temps, l'épouse du député bleu, Vicky Henry, a raconté à la police qu'elle avait percuté le piéton. Elle a été admise dans une clinique après l'accident. Or, dimanche, en soirée, Thierry Henry s'est rendu au poste de police de Terre-Rouge, révélant que c'est lui qui était au volant de la voiture, et non son épouse.

«Après l'accident, j'étais en état de choc. J'ai été emporté par les événements», a indiqué le député du PMSD. «Dès que j'ai retrouvé mes esprits, j'ai décidé de prendre mes responsabilités», a-t-il ajouté. Précisant, dans la foulée, être «très triste» pour la famille de Stéphano André. Sabrina, la mère de ce dernier, dit, elle, attendre que justice soit faite.

Thierry Henry est représenté par Me Hervé Duval, assisté de Me Didier Dodin. Lors de la précédente audience en octobre dernier, ses hommes de loi ont évoqué des anomalies dans le dossier à charge. Et ont présenté deux motions. Ils ont notamment réclamé les photos de l'accident. Ils ont aussi fait part de leur intention de contre-interroger le Dr Baichoo. Le Parquet n'y a pas objecté. La poursuite est représentée par Me Abdool Rahim Tajoodeen.