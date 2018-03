Cote d'Ivoire: Célébration du leadership féminin - Dominique Ouattara, Euphrasie Yao, Massogbè Touré… primées

Mars, on le sait, est le mois de la femme. Cela, à cause de la célébration de la journée internationale de la femme (Jif) chaque 8 mars. C'est donc ce mois que le groupe All Africa media a choisi pour célébrer les femmes africaines qui se sont distinguées dans divers domaines durant l'année écoulée.

Cette année, le groupe basé à Dakar, au Sénégal, s'est déplacé en Côte d'Ivoire pour la tenue de son forum Africa women's agenda, le lundi 05 mars à l'hôtel Azalaï. A cette occasion, cinq (5) femmes du continent ont reçu des distinctions.

Il s'agit de Mme Euphrasie Kouassi Yao (experte genre et conseillère du président de la République ivoirien) pour le Prix Administration publique et du Développement AllAfrica leadership féminin, de Mme Salamba Diène, pour le Prix Entreprenariat AllAfrica leadership féminin (Sénégal), de Mme Massogbé T. Diabaté pour le Prix Agrobusiness AllAfrica leadership féminin (Côte d'Ivoire), de Mme Aïssata Koné Sidibé pour le Prix Développement économique et social AllAfrica leadership féminin (Mali).

La palme d'or est revenue à la Première dame ivoirienne, Dominique Ouattara, qui a reçu le Prix d'honneur AllAfrica leadership féminin. Selon Mme Marième Ba Sy, directrice régionale de All Africa Global media, il s'agit de magnifier l'engagement de la first lady ivoirienne à travers les nombreuses actions sociales qu'elle initie dans le cadre de la Fondation Children of Africa.

En organisant chaque année ce forum à la veille de la Jif, son groupe, a-t-elle indiqué, compte apporter sa pierre à l'édification d'une vision commune. Celle de l'autonomisation de la femme. L'Afrique, est-elle convaincue, ne peut émerger sans l'éducation de la jeune fille.

Plusieurs personnalités dont Mme Vanessa Moungar, directrice de département de l'égalité à la Banque africaine de développement, Mme Yao Euphrasie et M. Amadou Mahtar Ba, directeur du groupe All Africa, ont animé un panel sur l'autonomisation de la femme.

De ces interventions, il ressort que les pays africains pour parvenir à l'émergence doivent réduire les inégalités et surtout faire en sorte que les femmes soient autonomes financièrement.