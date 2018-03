Algérie/Congo-Kinshasa: Coupe de la Confédération/USMA - Prendre une sérieuse option pour la qualification

L'USM Alger débute sa campagne africaine, ce mercredi, dans la ville de Kindu (RD Congo), en affrontant l'AS Maniema Union pour le compte des 16es de finale aller de la Coupe de la Confédération.

Cette rencontre s'annonce difficile pour les Algériens, face à un adversaire inconnu. Mais les gars de Soustara voudraient bien entamer leur aventure continentale par une victoire

« La concentration bat son plein au sein du groupe et on ne pense qu'à réaliser l'exploit à Kindu. Certes, on a fait un long voyage, on a rencontré plusieurs difficultés, mais on va relever le défi et on fera de notre mieux pour réaliser une bonne opération afin de prendre une sérieuse option pour la qualification à la phase des poules de la coupe de la CAF.

On ne veut pas aussi décevoir nos supporters qui attendent beaucoup de nous, » a confié le joueur de l'USM Alger Réda Hajhouj, dans des propos relayés par competition.dz.

Un exploit cet après-midi permettra aux Algérois d'aborder la manche retour, prévue le 16 mars au stade du 5 juillet à Alger, dans la sérénité. Néanmoins, la mission ne sera pas de tout repos.

« On ne veut pas perdre le match aller pour ne pas compliquer notre qualification à la phase des poules de la coupe de la CAF.

On vise un résultat probant qui va nous permettre de jouer le match retour plus à l'aise et avec moins de pression. Malgré quelques absences, je crois qu'on est capables de battre l'AS Maniema dans son stade, » a ajouté le Rouge et Noir.

Pour cette rencontre comptant pour les 16es de finale aller de la Coupe de la Confédération, l'USM Alger sera amoindri par l'absence de trois joueurs : Rabie Meftah, Abderrahmane Meziane, et Rafik Bouderbal.

Détenteur de la Coupe de la RDC, l'AS Maniema sera certainement un sérieux client pour les gars de Soustara, dont l'objectif principal reste d'aller le plus loin possible dans cette épreuve.