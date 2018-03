Cote d'Ivoire: Conseil d'administration de NSIT - Mathieu Babaud Darret installé

Selon Bruno Koné, « fin 2018 au plus tard mi 2019, nous devrions être pratiquement à 100% de la population ivoirienne couverte par la Tnt », car pour lui, l'obligation de la Côte d'Ivoire est d'être prête au plus tard le 17 juin 2020.

C'est une structure essentielle dans le basculement à la Télévision numérique terrestre (Tnt). Pour la bonne conduite de ce processus, l'Etat ivoirien a créé la Nouvelle société ivoirienne de télédiffusion (Nsit), dont le Conseil d'administration et la Direction générale ont été installées hier au 23ème étage du Postel 2001-Plateau en présence du ministre de la Communication, de l'Economie numérique et de la Poste, Bruno Nabagné Koné.

