Sénégal: Affaire de la drogue dans la police - L'agent de l'OCRTIS, Ibrahima Dieng et ses co-inculpés acquittés

L'ensemble de la défense avait plaidé l'acquittement. Selon Me Mbengue, son client est victime d'ingratitude pour avoir saisi plus de 1000 tonnes de drogue lorsqu'il était en fonction dans la Police.

Après être revenu sur les faits, il a rappelé que le sieur Ibrahima Dieng est propriétaire d'une maison de 300 mètres carrés R+1 en construction et qu'Awa a un restaurant, une buvette et une boutique. Une richesse subite que rien ne justifierait, comparativement au travail connu des personnes susnommées.

Poursuivis pour «association de malfaiteurs, trafic de drogue et blanchiment de capitaux», Ibrahima Dieng et ses co-inculpés, la restauratrice Awa Thiam et la mère de celle-ci, Lémou T. Gaye, avait comparu, le mardi 6 février 2018, devant la Chambre criminelle de Dakar.

Accusé de trafic de drogue, le policier Ibrahima Dieng et ses co-accusés ont finalement été acquittés par la Chambre criminelle de Dakar hier, mardi 6 mars. Prenant ainsi les contre-pieds du parquet qui avait requis 12 ans de prison ferme contre l'officier de police et 15 ans à l'encontre de ses co-prévenus.

