Tunisie: Les Clubistes limitent la casse

ESB bat CA (3-1). Score à la mi-temps (2-0).

Buts: Mohamed Aziz 23', Labah Fodo 30' et Akhmiss Lahcène (75') pour Berkane; Sabeur Khelifa 90+2' sur penalty pour le Club Africain.

Arbitrage de Ali Lemgheyfri assisté par War Abderrahmane et Diba Hamdine (Mauritanie)

Avertissements: Laâchir 37' et Cipovic 43' (RSB); Ayadi 3', Agrebi 7', Opuku 35' et Dhaouadi 48' (CA)

RSB: Abdelaâl Mhamedi, Omar Namsaoui, Aziz Mouhamed (cap.), Ines Sipovic, Issoufou Dayo (Hichem Regragui 85'), Larbi Naji, Baker El Hilali, Laâchir Hamada (Akhmiss Lahcène 70') , Abdessamad Moubaraki (Amine El Kess 66'), Ayoub El Kaâbi, Labah Fodo.

CA: Dkhili- Agrebi, Abdi, Jaziri, Opuku, Ben Yahia, Khelil, Ayadi (Oudherfi 81'), Dhaouadi (Chamakhi 89')- Khefifi (Belaid 53'), Khelifa (cap.).

Le représentant tunisien a choisi de prendre un avion spécial jusqu'au Maroc compte tenu des échéances rapprochées, la suivante consistant en un déplacement crucial dimanche prochain à Sousse pour le classico devant l'Etoile du Sahel. D'ailleurs, la délégation devait rentrer hier dans la nuit à Tunis.

Face au cinquième du championnat de la L1 marocaine, entraîné en 2015 par .... Bertrand Marchand, les Rouge et Blanc ont donné l'impression de se trouver en vacances. Le manque de rigueur et le peu d'enthousiasme exprimés, notamment au premier half en ont étonné plus d'un. Les copains de Sabeur Khelifa croyaient-ils avoir assuré la qualification avant de livrer le match, ou est-ce l'effet de la fatigue accumulée ? Les latéraux étaient à la rue (Mohamed Aziz battant tout seul le gardien dans le dos d'Agrebi sur le premier but; centrage de Aziz qui va amener le second but sans la moindre opposition d'Abdi), alors que le Ghanéen Opuku n'a été que l'ombre du solide latéral que l'on connaît.

Quant au ratissage au milieu, le fameux travail de récupération, n'en parlons pas. Comble de paradoxe, avec trois récupérateurs, le CA a pris deux buts face à un ensemble adverse moyen, mais volontaire à souhait.

Comme pour ajouter aux malheurs du dauphin du championnat national, l'arbitre mauritanien Lemgheyfri a été trop sévère sur les deux avertissements infligés après seulement sept minutes de jeu (!) à Agrebi et Opuku. Avant de voir son assistant War Abderrahmane signaler une sortie de balle inexistante sur le corner de Dhaouadi qui a amené le but refusé au représentant tunisien à la 45+3'. Sur ce corner-là, le gardien, que personne n'a chargé a renvoyé devant Fakhreddine Jaziri qui ne s'était pas fait prier pour mettre le ballon au fond des filets. Mais à bien y réfléchir, cela n'arrive qu'en Afrique !

Alors que tout va pour le mieux en championnat pour le club de Bab Jedid, qui reste l'équipe la plus en forme de la phase retour, la première mi-temps clubiste a été catastrophique. Lorsqu'on ne court pas, que l'on subit le jeu, que l'on prend peut-être l'adversaire de haut, on se fait punir sans rémission. Et les Marocains le rappelèrent au moins par deux fois à leurs hôtes durant cette première mi-temps cauchemardesque pour le second de notre championnat.

23': Omar Nemsaoui adresse un coup franc brossé en direction de Mohamed Aziz qui reprend tranquillement de la tête, comme à l'entraînement et bat de près Dkhili (1-0).

30': Centrage côté droit de Mohamed Aziz, le Togolais Labah Fodo reprend de la tête au 2e poteau encore une fois comme à la parade.

Khelifa, un but qui peut tout changer...

Courant derrière le score, le CA cède des espaces aux Orangers, hier tout en blanc. Ayoub Kaâbi (50' et 70') a failli tripler la marque n'eût été le brio de Dkhili, alors que la réaction tunisienne est timide, voire inexistante: Abdi (49'), Khelil (50'), Ayadi (63') et Ben Yahia (89') se créent de petites opportunités. Khefifi, peut-être le moins mauvais et le moins «resquilleur», hier dans la superbe petite enceinte berkanie est remplacé par Belaid, huit minutes après le début du second half. Marchand est lui aussi hors sujet. En face, le coach marocain Mounir Jaâouani est plus heureux dans ses choix. La preuve, quelques instants après son entrée en jeu, Akhmiss Lahcène pousse dans les filets le ballon de la poitrine dans un cafouillage monstre suite à un coup franc de Moubaraki (75'). Heureusement qu'il y eut le coup de reins de la dernière minute de Sabeur Kherlifa, descendu côté gauche de la surface par Nemsaoui. Le même Khelifa prend à contre-pied le keeper local (3-1, 90+2'). Un but qui peut tout changer, en fait.

Que faisait hier Opuku, complètement «éteint» au coeur de la défense clubiste ? Où était passé Khelifa, mis sous l'éteignoir par Cipovic avant son démarrage de la dernière chance?

Le CA était hier hors sujet. La qualification n'est pas définitivement compromise. Mais il faudra se retrousser les manches, et témoigner davantage de sérieux, notamment sur les balles arrêtées adverses qui ont amené deux buts identiques, comme une photocopie encaissés sans aucune réaction.