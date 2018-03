Tunisie: Des regrets quand même !

Buts ESS : Maraii (2') Chermiti (3', 8') Sfaxi (54')

Plateau United : Aygoa (70'), Omoulayé (82')

Avertissements ESS : Msakni, Trabelsi

ESS : Krir, Brigui, Abderrazak, Bédoui, Jemal, Methnani, Lahmar (B. Ouannes 84'), Msakni (Trabelsi 45'), Bangoura (Sfaxi 45'), Maraii, Chermiti

Plateau United : Odah (Ajiboy), Wam, Junior, Odjé, Raphael (Ibeh), Ossanga, Aygoa, Kabi, Omoulayé, Chisuba, Amifoné

Nul doute la Ligue des champions transcende considérablement les coéquipiers de Ramy Bédoui et reste l'objectif suprême pour le club sahélien au fil des années. L'opposition face aux Nigérians de Plateau United s'inscrit dans ce registre galvanisant pour les protégés de Kheïreddine Madhoui qui ont fait étalage clairement de leurs intentions dès l'entame de la rencontre en tentant d'assurer précocement une marge sécurisante en prévision de la seconde manche au Nigeria.

En effet, alternant avec souplesse un 4-2-3-1 et un 4-4-2 à vocation remarquablement offensive, les Etoilés ont entamé en force les débats en réussissant l'ouverture du score dès la 2' œuvre de l'Egyptien Amrou Maraii qui a hérité d'un caviar d'un Bangoura particulièrement en verve sur le flanc droit donnant du fil à retordre à l'arrière-garde adverse et ne s'est pas fait prier pour loger le cuir dans la lucarne. La déferlante des locaux s'est poursuivie une minute après par le biais d'un véritable « remake »de l'action qui a été à l'origine du 1er but, quand l'international guinéen de l'Etoile a servi Maraii qui, d'une feinte du corps laissa filer le ballon à Chermiti qui a réussi à doubler la mise. Galvanisés par cet avantage précoce, les Etoilés ont continué à imposer leur rythme face à des Nigérians visiblement «déboussolés» par leur début de rencontre calamiteux ;quand à la 8'le même Chermiti opportuniste à souhait a eu le mérite de tripler la marque d'une pichenette à la «Madjer» à l'issue d'un décalage sur la droite entre Bangoura et Msakni qui a évité intelligemment Junior avant de servir magistralement Chermiti.

Dès lors, le rythme de la rencontre a sensiblement baissé sans pour autant affecter la domination des Sahéliens qui ont tenté plutôt de conserver la balle et faire courir les Nigérians tout en se montrant dangereux par intermittence comme c'était le cas à la 23' quand le «bolide» de Maraii a été difficilement dévié en corner par le portier nigérian.

Il a fallu attendre la 29' pour assister à la première riposte des visiteurs par l'intermédiaire d'une vieille connaissance du public de l'Etoile, King Ossanga, dont le tir puissant a été détourné magistralement par Krir.

La résurrection des Nigérians !

De retour des vestiaires, le champion nigérian, visiblement boosté par son coach pendant la pause, a tenté de remonter la pente en s'appuyant sur la vélocité de ses attaquants, notamment Ossanga et Chisuba, mais son élan a été freiné à la 54' par la 4ème réalisation des Etoilés œuvre de Sfaxi -- incorporé à la place de Bangoura -- héritant d'un ballon repoussé par la transversale suite à un coup franc botté par le spécialiste n°1 Hamza Lahmar.

Les Nigérians ont obtenu gain de cause à la 70' suite à un penalty transformé imparablement par Aygoa, avant de voir le tir puissant de Ibeh frôler la transversale à la 77'. Deux minutes après, c'est au tour de Chisuba d'armer une frappe enveloppée passée légèrement à côté du montant gauche. Le sursaut d'orgueil des coéquipiers d'Ossanga a été confirmé à la 82'quand Omoulayé a profité d'une passe lumineuse de Chisuba pour tromper la vigilance de Krir et marquer un second but qui pourrait être fatal pour les Etoilés lors du match retour.

Au final, les protégés de Madhoui ont certes réussi à scorer à quatre reprises,mais ils sont tombés dans la facilité et dans une euphorie déplacée qui pourrait leur coûter gros au Nigeria.