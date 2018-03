Sénégal: Vol en réunion et association de malfaiteurs - 3 ans ferme requis contre Boy Djinné

Le Procureur de la République a requis, hier mardi, 3 ans de prison ferme contre les prévenus Baye Modou Falla alias Boy Djinné, Moustapha Sow, Ibrahima Ly et Talla Thiam. Ils sont poursuivis pour les délits de vol en réunion nocturne et associations de malfaiteurs. L'affaire est mise en délibéré pour le 20 mars prochain.

Les faits remontent en décembre 2016, au marché Gare Bou Ndaw de Touba. Baye Modou Fall alias Boy Djinné qui s'était évadé de la Maison d'arrêt de Rebeuss en 2015 était accompagné ce jour-là de Moustapha Sow pour se rendre Touba où ils sont entrés à l'intérieur du magasin du sieur Elimane Diouf pour accomplir leur forfait.

Surpris, ils ont été cueillis par les éléments du Commissariat de Touba, après avoir été encerclés par les gardiens de ce dit marché.

A la barre du Tribunal de Grande Instance de Diourbel Boy Djinné et Moustapha Sow n'ont pas nié les faits qui leur sont reprochés. Toutefois, ils déclarent qu'ils sont entrés dans le magasin d'Elimane Diouf sans pour autant soutirer de l'argent.

Quant à Ibrahima Ly, il soutient qu'il était dehors au moment des faits. Ils m'ont trouvé aux alentours du magasin. En ce qui concerne Baye Modou Fall, il déclare avoir subi des violences au niveau de la Maison d'arrêt et de correction de Diourbel.

Un traitement qu'il juge inhumain. Selon lui, ils ne détenaient pas par devers eux des armes au moment des faits. Mais le juge lui a signifié que cette affaire (de sévices en prison) ne peut pas être traitée à son niveau, cela ne relève pas de son ressort.

Son avocat, Me Abdoulaye Babou, a soulevé des exceptions de nullité de la procédure, en évoquant le non respect de l'article 101 annulant la procédure conformément à l'article 104 du Code de procédure pénale. «Nous avons soulève des nullités, en violations des dispositions de l'article 101 du Code de procédure pénale.

Et, quand on viole un seul alinéa du Code de procédure pénale, la sanction, c'est la nullité du procès, conformément à l'article 194 du Code de procédure pénale.

Je garde la même confiance que (le jugement de) mon client sera déclaré nul et nul effet la procédure contre mon client et ses co-accusés.» Et revenant sur le fond du dossier, il a plaidé pour «la requalification des faits en tentatives de vols. Cela ne dépasse pas 3 à 6 mois.»

Et Me Babou de poursuivre: «notre client avait eu des problèmes au niveau de la Maison d'arrêt et de correction. Quand il est venu à la barre, il a déclare qu'il avait subi des violences. On a vu comment il était habillé.

Devant une telle situation, il y a des procédures, c'est sûr que les autorités auront à faire leur rapport au Procureur sur cet incident qui sera transmis certainement au Procureur général de Thiès.

Nous n'avons aucun souci car lorsque que nous avons constaté les conditions difficiles de notre client à Dakar, nous avions fait ce que nous devrions faire. J'ai saisi les organisations de défense des droits de l'homme et j'ai eu gain de cause car les conditions de détention de mon client ont été sensiblement améliorées.

Nous avons confiance en la justice de notre pays», a-t-il conclut. Le prévenu Boy Djinné et ses co-inculpés seront fixes sur leur sort le 20 mars prochain.