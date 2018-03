Sénégal: Sédhiou - Consolidation des bases de Bennoo Bokk Yaakaar de Goudomp

Les « Apéristes » de Goudomp ont déclaré par ailleurs persona non grata des ministres qui s'immiscent dans le schéma politique de leur terroir. « Nous ne permettrons plus à qui que ce soit de venir semer la division entre nous, responsables de Goudomp.

Et de poursuivre sur l'ouverture le premier mars dernier de la révision exceptionnelle des listes électorales : « j'invite toute la population du département de Goudomp à se rendre au niveau des circonscriptions administratives pour revoir leur statut et au besoin procéder à des modifications possibles.

Le député Malamine Gomis et président du Conseil départemental de Goudomp explique que « nous avons organisé ce grand meeting ici à Simbandi Brassou pour remercier les populations qui ont porté leur choix sur nous, lors des élections législatives mais aussi inviter chacun à rester en état de veille et renforcer la dynamique de mobilisation militante au sein de notre coalition ».

