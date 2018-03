Les leaders de l'opposition regroupés au sein de l'Initiative pour des Elections Démocratiques (IDE) persistent et signent pour le départ du ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye et l'arrivée d'une personnalité neutre pour l'organisation de la présidentielle de 2019.

Ils l'ont fait savoir hier, mardi, lors d'une rencontre avec la presse. Non sans témoigner de leur détermination à faire un sit-in, vendredi prochain, devant le siège du ministère de l'Intérieur.

Par rapport à ce sit-in devant le siège du ministère de l'Intérieur, Pape Diop, le patron de Bokk Gis Gis, renseigne : « les autorisations ne sont interdites ou autorisées que la veille.

Donc, nous attendons de savoir si le sit-in sera autorisé ou interdit. Je pense que dans un pays sérieux, le Président doit tenir compte de l'avis de l'opposition surtout quand il s'agit de l'opposition significative ».

Lui emboitant le pas sur un autre registre, Oumar Sarr du Pds martèle : « nous sommes dans un régime de déclaration de manifestation. Nous n'allons pas demander une autorisation, nous déclarons. Nous déclarons et nous préparons en conséquence la manifestation qui doit être encadrée par l'administration, par l'Etat ».

Et de poursuivre « quand on parle de manifestation, les gens parlent de l'arrêté d'Ousmane Ngom. Mais après l'arrêté, il y a eu beaucoup de manifestations qui ont été organisées. Un arrêté, c'est une décision prise par le ministre de l'Intérieur et au-dessus, il y a les lois, les décrets et au-dessus il y a les droits ».

Autre point abordé lors de la rencontre de l'opposition, celui de l'organisation de la présidentielle de 2019. A ce propos, Oumar Sarr du Pds dira : « quand il y a un dialogue au niveau du processus électoral, il y a l'opposition qui est présente.

Lors des concertations passées, il n'y avait pas Wattu Senegaal, Mankoo Taxawu Senegaal, il n'y avait pas le PUR, il n'y avait pas tous les partis qui sont là et on dit que c'était l'opposition ». Et de s'indigner : « qui ose parler de l'opposition sans nous ?

Qui ose prétendre que l'opposition était présente à ce dialogue-là alors qu'on n'y était pas ? Et nous tous, nous avions dit que nous ne dialoguons pas sans être sûrs qu'il y aurait des résultats ».

Sur ce point précis, Pape Diop de Bokk Gis Gis a fait savoir que « ces concertations ne sont pas des concertations qui agréent les Sénégalais, parce que la plupart de l'opposition significative n'est pas dans ces concertations. Et nous avions raison de ne pas participer à celles-ci, parce que la suite nous a donné raison.

Le président Macky Sall, en marge du sommet de l'Union Africaine, a fait une déclaration disant que si l'opposition croit que je vais changer mon ministre de l'Intérieur, elle se trompe ».