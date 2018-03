Sénégal: Situation des accidents du travail - Prés de 3 milliards FCFA de pertes par an

3 milliards FCfa de perte chaque année de 2013 à 2015 pour les accidents de travail. Le rapport sur les états généraux de la sécurité et santé au travail sonne l'alerte.

Le secteur des industries manufacturières paient le plus lourd tribut en matière d'accidents de travail, lit-on dans le document intitulé : politique nationale de sécurité et santé et travail (pnsst) 2017-2021.

TENDANCE HAUSSIERE DES ACCIDENTS

Au Sénégal, les accidents du travail ont connu une baisse en 2016 avec 1906 cas, contrairement aux deux précédentes années avec 2465 cas en 2013 et 2246 en 2014. En 2017, une légère hausse en revanche a été enregistrée par rapport à 2016.

Le nombre de cas est estimé à 1918. Chiffres alarmants qui poussent les autorités gouvernementales à mettre en place un document de politique nationale de sécurité et santé au travail, afin de réduire les cas de risques.

En Afrique, du fait des insuffisances de la protection de la santé sécurité au travail, les risques liés à l'exercice d'un emploi sont 2,5 fois plus élevés que la moyenne mondiale.

«C'est ce qui justifie que l'OIT mène, suivant l'approche du tripartisme, le combat en faveur du travail du décent», a estimé le ministre du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des relations avec les Institutions, Samba Sy.

Et de poursuivre : «ce combat passe par le droit de la personne à vivre et à travailler dans la dignité en préservant son intégrité physique et psychologique et en valorisant ses capacités humaines ».

Dans le monde, le Bureau international du travail (Bit) a fait savoir qu'environ 160 millions de travailleurs souffrent de maladies professionnelles et 270 millions de travailleurs sont victimes d'accidents de travail. Le travail tue, au total, 2,3 millions de travailleurs et travailleuses chaque année et 6300 personnes par jour.

LES INDUSTRIES MANUFACTURIERES LES PLUS TOUCHEES PAR LES ACCIDENTS DE TRAVAIL

Dans la revue des statistiques des accidents du travail, le secteur des industries manufacturières a enregistré le plus lourd tribut en matière de fréquence des accidents. Selon le ministère du Travail, en 2013, 38,7% des cas ont été notés dans ce secteur.

Les bâtiments et travaux publics arrivent à la 2ème position avec 16,4% des cas, le secteur des services avec 12,5% et le commerce avec 9,2%.

Le rapport a relevé aussi que la branche de l'agriculture et assimilés à savoir élevage, pêche, sylviculture, connait un niveau non négligeable avec 7,7% des cas, de même que celle des transports avec 4,4%.

En 2014, les déclarations d'accidents de travail, selon le ministère du Travail, mettent en exergue des niveaux de gravité variable, selon les branches d'activités. Cependant, le rapport relève que dans l'ensemble, le niveau de gravité des accidents de travail a été faible.

«Les 98,5% des accidents du travail n'ont entrainé aucune interruption de travail, que celle-ci soit positive ou permanente, ni de décès», lit-on dans le rapport.

Et de renseigner : «la proportion des accidents du travail mortel se limite à 0,4% du total soit 10 cas sur 2465 et on relève 1,1% des accidents du travail ayant entrainé un arrêt de travail dont 26 cas en tout».

Le rapport est aussi revenu sur les arrêts de travail. En 2015, il fait remarquer que sur les déclarations reçues, 13 accidents ayant occasionné une incapacité permanente partielle ou totale, 3 accidents mortels et 1890 accidents de travail sans aucune incidence sur la capacité d'exercer du travailleur.

De ce qui précède, découle l'idée d'une consolidation de la dynamique baissière du niveau de gravité des accidents amorcée depuis 2012.

Le pourcentage des accidents ayant occasion une incapacité permanente ou partielle est passée de 1,1% en 2014 à 0,68% en 2015. Les accidents mortels abondent dans le même sens avec un pourcentage de 0,5% en 2014 contre 0,2% en 2015.

3 MILLIARDS FCFA EN PERTE CHAQUE ANNEE

De 2013 à 2015, les pertes pour les accidents de travail sont estimées à 3 milliards FCfa par an. Selon le document, les statistiques n'ont pas beaucoup fluctué durant cette période, tant en ce qui concerne les accidents avec incapacité permanente ou partielle, les accidents mortels que les accidents sans (Ipp).

Toutefois, il reste que des efforts doivent encore être faits dans le sens de réduire le nombre d'accidents de travail mortel ou grave avec arrêt de travail de longue durée, notamment dans les secteurs des manufactures, du transport et de l'agriculture.

DES LACUNES RELEVEES DANS LA PRISE EN CHARGE DE LA SANTE AU TRAVAIL

Le programme pays pour le travail décent (Ppdt) a aussi relevé des lacunes en matière de prise en charge de la sécurité santé au travail (Sst).

En effet, il a été un déficit en médecins du travail, à la faiblesse des activités de prévention, à l'insuffisance des moyens de contrôle (équipement technique, ressources humaines et financières) et à une faible installation des comités d'hygiène, de santé et de sécurité dans les entreprises