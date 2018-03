Sénégal: Lettres de politique sectorielle de développement - Lancement d'un guide méthodologique intégrant le genre

«Des avancées importantes ont été obtenues dans la promotion du genre, mais force est de reconnaître que des défis importants restent à relever et obligent à miser sur les outils et techniques d'intégration du genre», a expliqué Mme Ndèye Saly Diop Dieng. Elle a invité les femmes à avoir dans leur bibliothèque le document de la Stratégie nationale pour l'équité et l'égalité des genres (Sneeg), socle de la prise en compte de l'égalité homme-femme dans les politiques publiques de notre pays. Pour sa part, Helen Radeke de la coopération allemande (Giz) a dit que «le Sénégal a, dans le Pse, élevé au rang de priorité la transversalité de l'équité et de l'égalité des sexes pour les programmes et projets».

«Il est heureux de saluer la volonté politique de l'autorité suprême de faire rayonner la politique de promotion du genre qui s'est encore manifestée par la systématisation des cellules genre dans les secrétariats généraux des ministères par décret n°2017-313 du 15 février 2017». C'est par ces mots que le ministre de la Femme, de la Famille et du Genre a rappelé la préoccupation importante liée à cette question. Déjà, 22 ministères ont installé des cellules genre qui, selon Mme Ndèye Saly Diop Dieng, sont «des mécanismes chargés de faciliter et de veiller à l'intégration du genre dans les politiques publiques».

