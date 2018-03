Mauritanie: Ibrahima Moctar Sarr - «Créer des conditions de cohabitation entre le Sénégal et la Mauritanie»

La Renaissance Berkane, le CR Belouizdad et La Mancha ont réalisé les meilleures opérations des… Plus »

Qu'il s'y met pour faire revenir nos valeurs de civilisation via la religion, la culture principalement, la langue et l'usage des langues nationales. Il y a des intellectuels qui commencent à poser le problème. Je suis d'accord avec eux.

Il y a une déperdition des valeurs. Aujourd'hui, avec le pouvoir de l'argent, la situation devient de plus en plus grave. On veut avoir le maximum et on est prêt à tout. C'est une question extrêmement importante. L'Etat doit prendre des dispositions.

Au-delà de tout, ce qui m'inquiète le plus en dehors des conflits politiques, c'est cette situation caractérisée par la mondialisation qui fait que des valeurs occidentales, des idéaux chrétiens s'imposent à travers le monde entier et que la civilisation américaine est en train de s'imposer partout.

Aujourd'hui on parle de crise de valeurs. Quels conseils donneriez-vous à l'actuelle jeunesse africaine d'une manière générale, et mauritanienne en particulier ?

Que ce soit un Haratine ou un Négro-africain qui arrive au pouvoir, avec ce système actuel, on ne pourra en aucun cas changer la réalité de ce pays qui est ségrégationniste, féodal et raciste.

D'ailleurs, ça vous étonnerait mais, je ne l'ai pas encore rencontré. Il a beaucoup d'amis ici, en Mauritanie. Je me rappelle qu'il est venu ici, pour faire sa campagne et il y a beaucoup de personnes qui sont satisfaits du travail qu'il fait.

C'était l'époque où j'ai eu à faire un bout de chemin au Séné- gal. Je suis retourné en 1979 pour faire une formation au Centre d'études des sciences et techniques de l'information (Cesti). Je suis de la 9ème promotion avec Mamadou Malaye Diop, Silèye Ndiaye, Makhtar Camara. Je me souviens aussi de Ndiaga Ndour.

Des gens comme Sada Thiam, Séno Dieng et autres. J'ai même rencontré dans des clubs Madame Marie Angélique Sagna (devenue Mme Savané) et d'autres personnes. J'ai aussi connu Moustapha Niasse, Feu Djibo Ka.

Vous me rappelez que j'ai connu le Sénégal. Je suis parmi les soixante-huitards. Je me souviens des années 1968-1969 où j'ai séjourné un peu au Sénégal. J'ai connu des gens qui m'ont beaucoup aidé dans ma formation politique.

La Mauritanie a compris le geste et elle va aller dans ce sens. Je n'ai pas encore d'informations très fiables pour pouvoir me prononcer là- dessus mais, j'ai l'impression que les choses vont aller dans le bon sens.

Dans la dernière partie de l'interview exclusive que le Président de l'Alliance pour la justice et la démocratie/Mouvement pour la Rénovation a accordé à Sud Quotidien, Ibrahima Moctar Sarr appelle à une «cohabitation harmonieuse» entre le Sénégal et la Mauritanie pour éviter que les douloureux événements de 1989 ne se reproduisent. Par la même occasion, il interpelle la communauté internationale face à la situation de son pays.

