Congo-Brazzaville: Economie nationale - Un rebond de la croissance du PIB à 4% attendu en 2018

« Les deux réunions du Comité monétaire et financier national et du Conseil national du crédit, nous ont permis de relever des perspectives macroéconomiques favorables pour l'année qui va commencer, grâce à la production pétrolière portée par Moho-nord, la montée du cours du baril du pétrole, mais surtout aux efforts, qui sont faits au niveau national en vue de l'ajustement de l'économie nationale », s'est félicitée, mardi, la ministre Ingrid Ebouka-Babackas.

Le taux d'inflation pourrait légèrement progresser avec 1,3% de moyenne annuelle. Mais cette inflation devrait demeurer en dessous de la norme communautaire, qui est de 3%, selon le comité monétaire et financier national, réuni le 6 mars dernier à Brazzaville, sous la présidence de la ministre du Plan, de la statistique et de l'intégration régionale, Ingrid Ebouka-Babackas.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.