Mali: Commerce - Des doyens précurseurs du détail comme Bélinké Simpara, El Hadj Sékou Diarra décorés

Ces commerçants sexagénaires (Bélinké Simpara, 78 ans, El Hadj Sékou Diarra, 83 ans et Mahamane dit Moutoulane Baby, président de la Chambre locale du commerce de Diré) après de longues années d'exercice de l'activité du commerce de détail et une présence remarquée dans les organisations des commerçants, ont été distingués, pour la première fois, par la nation.

Ils font partie des quinze récipiendaires décorés par le président de la République sur proposition du ministre du Commerce, Abdel Karim Konaté.

Parmi ces quinze personnes proposées cette année par le ministre Commerce et qui ont reçu leur distinction, sept ont été décorées Chevalier de l'Ordre national : Mme Tabara Kéïta, secrétaire général du département, Boucadri Doumbia, Directeur général du commerce, de la consommation et de la concurrence, Mahamadou Tolo, l'opératrice économique Mme Lalaïcha Ascofaré, Bocar Bathily, Ousmane Haya. Ils ont reçu leur médaille des mains du ministre Abdel Karim Konaté.

Neuf autres ont reçu la médaille du Mérite national avec Effigie Abeille : la chargée de mission, Mme Diarra Fatou Traoré, l'adjudant Boubacar Cissoko de la sécurité, la secrétaire particulière Oumou Sidibé, les chauffeurs Mahamadou N'Diaye et Karim Diallo, les doyens El Hadj Sékou Diarra de Koulikoro 83 ans, Sidi Baba Mahamane, Mahamane Moutoulane Baby de Diré et Bélinkè Simpara 73 ans. Leurs distinctions ont été remises par le Grand Chancelier des Ordres nationaux du Mali, A. S Guèye.

Ce dernier, avant la remise proprement dite, a rappelé que la décoration est une reconnaissante du mérite de la nation par le président de la République sur proposition des ministres et responsables des institutions aux personnes qui se sont illustrées à travers une contribution digne au développement du pays.

Quant au ministre du Commerce, il a souligné que c'est un évènement unique pour ces hommes et femmes qui ont dédié leur carrière au service de l'économie malienne et du commerce en particulier. Il a rendu un " hommage aux commerçants et hommes d'affaires récipiendaires du jour, pour leur amour de la patrie.

En effet, ces hommes ont toujours accepté volontairement de renoncer au profit qu'ils peuvent réaliser pour faciliter l'accès des populations démunies aux denrées de première nécessaire, souvent sans accompagnement de l'Etat. C'est grâce également à leur savoir-faire que le Mali ne connaît pas de rupture dans l'approvisionnement".

Il a rappelé que le commerce, qui contribue à hauteur de 13% dans le PIB et compte de plus d'un million d'intervenants rien que dans le secteur informel, est un créateur d'emplois, une priorité du président de la République. Pour arriver à ce niveau, certains se sont sacrifiés dans l'anonymat.

C'est pourquoi, le département a décidé de reconnaitre le travail de ces précurseurs du commerce au Mali tant à Bamako qu'à l'intérieur et qui ont encadré presque tous ces grands milliardaires connus aujourd'hui dans le secteur. Après Ségou, Sikasso et Kayes l'année dernière, cette année, l'honneur est fait à ces doyens venus de Bamako, Koulikoro et Mopti pour recevoir ces médailles.