Angola: L'Exécutif va construire le Sanctuaire de Muxima

Luanda — L'Exécutif angolais maintient l'engagement de construire le Sanctuaire de Notre-Dame de Muxima, a déclaré mercredi à Luanda, le Président de la République, João Lourenço.

Il est devenu un lieu de dévotion spirituelle qui a passé de génération en génération, étant le plus grand espace de dévotion populaire en Angola, avec des pèlerins arrivant par voie terrestre et fluviale.

Situé sur la rive du fleuve Kwanza dans la municipalité de Quissama, à Luanda, le site a été occupé par les Portugais en 1589 et dix ans plus tard, ils ont construit une forteresse et l'église de Notre-Dame de la Conception, aussi connue sous le nom « Mama Muxima ».

Selon le Président João Lourenço, qui intervenait lors de la cérémonie d'investiture des nouveaux ambassadeurs d'Angola, parmi eux celui près le Saint-Siège, Paulino Baptista, des efforts sont déployés pour obtenir un financement pour réaliser ce désir de l'Etat angolais et de l'Eglise Catholique.

Au cours du discours, le chef de l'Etat a déclaré que la question sur l'extension de la station de la radio catholique de l'Angola "Ecclésia", sur tout le territoire national, avait été dépassée.

"Ce sont quelques-unes des mesures concrètes qui peuvent rapprocher l'Angola d'un Etat important tel que le Vatican", a souligné le Président João Lourenço.

Lors de la cérémonie, le Chef de l'Etat a également investi le nouvel ambassadeur de l'Angola en Autriche et représentant permanent auprès de l'ONU et d'autres organisations internationales à Vienne, Teodolinda Rosa Rodrigues Coelho, ainsi que les ambassadeurs angolais en Turquie, José Gonçalves Martins Patrício, et au Royaume de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Rui Jorge Carneiro Mangueira.