Angola: Organisation de la semaine globale de l'argent

Le ministre d'Etat et chef de la maison civile du Président angolais, Frederico Cardoso, a affirmé que… Plus »

La CYFI travaille dans plus de 137 pays pour contribuer à l'éducation financière des enfants et des jeunes dans le monde entier.

La "Global Money Week" a débuté en 2012, comme "Child Finance Day/Week" (Jour /Semaine de Finances pour les enfants) et à partir de là, cela a changé la vie de 7,8 millions d'enfants et des jeunes avec le partenariat de 23. 700 organisations .

Sous le thème " Oui, l'argent compte", les enfants et jeunes ont accès libre à l'espace, ouvert de 9heures à 17 heures où seront réalisées les activités professionnelles et ludiques pour leur donner l'opportunité d'exercer le rôle des petits entrepreneurs et recevoir les conseils sur la gestion financière.

