Angola: L'ex-PCA de la "SODEMAT" arrêté pour un détournement présumé de quatre millions de dollars

Le ministre d'Etat et chef de la maison civile du Président angolais, Frederico Cardoso, a affirmé que… Plus »

Elle a été créée en 2006 et exploite un périmètre avec un périmètre avec un canal de 42 km d'extension et une zone potentielle d'environ 10 000 hectares, dont seulement 1.500 hectares sont utilisés actuellement.

La « SODEMAT » a pour mission de gérer des infrastructures, cours d'eau et sols, implantant des pôles agro-industriels et agro-pastoraux dans la zone irriguée de Matala.

Il a expliqué que les suspects ont été accusés dans une procédure qui a respecté toutes dispositions du Service d'enquête criminelle (SIC) et sont accusés des crimes de détournement de fonds, prévus et punis par la combinaison des articles 313, 437 et 421 du Code pénal.

Parlant à l'Angop, João Hernane Beira Grande a souligné qu'en plus du PCA, ont également été détenus trois anciens directeurs de la « SODEMAT », notamment Paulo Domingos, Camilo José Miguel et Ernesto Gonçalves, pour la même raison.

