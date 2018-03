Egypte/Gabon: Al Ahly dans son bon tempo

« Bien sûr, je suis désolé du résultat. Nous avons affronté une équipe très difficile qui est toujours favorite pour remporter le titre. Honnêtement Al Ahly nous est supérieur et méritait de gagner. On essaiera de faire bonne figure devant le public gabonais ».

Les hommes d'Hossam El Badry retrouvaient la bonne cadence après la pause. Il leur faudra cependant attendre l'heure de jeu pour voir Abdullah El Saïd, pièce importante du groupe, récupérer un ballon dans la surface gabonaise avant de l'envoyer au fond des filets. Le même ajoutera une dizaine de minutes plus tard un quatrième but, sans doute synonyme de phase de poules pour Al Ahly.

Les Egyptiens qui retrouvaient le Stade international du Caire ont inscrit leur premier but à l'entrée du deuxième quart d'heure de la rencontre par Mohsen, un joueur qui avait été éloigné pendant presqu'un an après une blessure au genou. Six minutes plus tard Azaro a profité d'une longue passe de son capitaine Hossam Ashour pour aller tromper le gardien international, Yves Bitseki.

Les attaquants Marawan Mohsen et le Marocain Waleed Azaro ont ouvert le feu en première période et le milieu de terrain Abdullah El Saïd a ajouté deux autres buts au cours de la seconde.

Et de 14 ! Le club le plus prestigieux d'Afrique a signé une 14e victoire consécutive, toutes compétitions confondues, en dominant les Gabonais du CF Mounana en 1/16e de finale aller de la Ligue des champions Total 2018.

Copyright © 2018 Confederation of African Football.

