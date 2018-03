Angola: Dialogue permanent dans les familles

Le ministre d'Etat et chef de la maison civile du Président angolais, Frederico Cardoso, a affirmé que… Plus »

La députée qui s'est montrée préoccupée par la déstructuration des familles et l'augmentation des cas de violence, a appelé les partenaires sociaux et spécialement les églises à promouvoir des campagnes de moralisation de la société.

Dans une déclaration faite lors d'une table ronde organisée à l'occasion de la journée internationale de la femme qui va être célébrée jeudi, elle a évoqué la nécessité d'une large cohésion au sein des familles, dans la préservation des valeurs culturelles, la défense d'une nouvelle mentalité et la construction d'une société où perdure la paix spirituelle, sociale et morale.

Luanda — La présidente du groupe des femmes parlementaires, Luísa Damião, a appelé les familles angolaises d'appliquer la tolérance, le dialogue, le respect et la compréhension mutuelle pour la convivialité familiale afin d?éviter les conflits dans les foyers et les cas de violence.

