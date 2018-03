Angola: Création d'une commission multisectorielle pour le patrimoine culturel

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a créé par décret la Commission nationale multisectorielle pour la sauvegarde du patrimoine culturel mondial, dans le but de promouvoir la mise en ?uvre de programmes de conservation et la gestion participative du patrimoine culturel.

Selon un communiqué de presse de la Maison Civile du Président de la République parvenu mercredi à l'Angop, à Luanda, la commission est coordonnée par le vice-président de la République et comprend la ministre de la Culture (coordinatrice adjointe), les ministres de l'Intérieur, des Relations Extérieures, de l'Administration du Territoire et Réforme de l'État, du Tourisme, de la Construction et Travaux publics et de la Communication Sociale.

Les ministres de l'Aménagement du Territoire et Habitat, de l'Environnement, de la Pêche et Mer, de l'Enseignement Supérieur, de la Science, Technologie, Innovation et de l'Education font également partie de cette commission.

Elle est également intégrée des secrétaires du Président de la République pour les questions sociales, pour les questions régionales et locales, du conseiller économique et social du vice-président de la République, du directeur général de l'Institut national du patrimoine culturel et du représentant de la Commission nationale de l'UNESCO.

Parmi les tâches de la Commission Multisectorielle, il y a la mission de soumettre au département ministériel responsable du secteur de la Culture, des propositions d'actifs classifiés pouvant être élevés au rang de Patrimoine mondial et de suivre le processus de candidature et d'inscription.

Elle fonctionnera pour une période de trois ans.

Dans un autre décret dont l'Angop a reçu une copie, le Président de la République, João Lourenço, a créé la Commission Interministérielle chargée du suivi de l'exercice de la liberté religieuse, la croyance et du culte en Angola, qui est coordonnée par la ministre de la Culture.

Dans le décret rendu public, le Chef de l'Etat soutient l'initiative avec le besoin du pays de garantir les droits, devoirs et garanties des citoyens, de régulariser les procédures à la constitution des confessions religieuses et leurs relations avec l'Etat, et d'assurer la participation des dirigeants religieux au processus de formulation et de mise en œuvre des politiques publiques liées au phénomène religieux.

La commission interministérielle a une durée de deux ans, période au cours de laquelle elle soumettra tous les six mois au Président de la République, un rapport d'activités.

Cette commission comprend les ministres de l'Intérieur, des Relations Extérieures, de l'Administration du Territoire et Réforme de l'Etat, de la Justice et Droits de l'Homme, de l'Action sociale et des Secrétaires du Président de la République pour les questions juridiques et pour les questions sociales.