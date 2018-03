Togo: Des constructions seront bientôt dégagées

communiqué de presse

Une épée de Damoclès plane sur la tète de ceux qui construisent sur le grand contournement de Lomé. Les constructions risquent d'être bientôt démolies par les autorités sans la moindre indemnisation.

C'est qui ressort de ce communiqué conjoint du ministre des Infrastructures et des Transports et du ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités Locales.

La mise en garde est faite depuis le 02 mars dernier et aucun délai n'est donné ppur la mise en exécution de la menace.

Il nous a été donné de constater que des personnes ont entrepris des constructions dans l'emprise du grand contournement de la ville de Lomé.

Il est en outre relevé la construction de station d'essence qui empiète sur l'emprise de ladite voie.

Les ministres rappellent que les emprises des voies sont la propriété privée de l'Etat dont toute occupation sans autorisation est jugée anarchique et susceptible de démolition sans indemnisation.

En conséquence, les ministres demandent aux différents occupants d'arrêter la construction et de libérer sans délai les emprises.

Le ministre des Infrastructures et des Transports et le ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités Locales remercient les personnes concernées pour leur compréhension et comptent sur le civisme de tout un chacun.

Fait à Lomé, le 02 mars 2018