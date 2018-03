Sénégal: Economie d'énergie - L'AEME sensibilise les "Bajjànu Gox"

Dans ce cadre, poursuit Biram Faye, l'AEME souhaite nouer un partenariat fécond avec vous les Bajanu Gox pour porter partout où de besoin la bonne parole.«A travers vos actions sur le terrain reconnu par tous les Sénégalais, vous avez su démonter par des causeries et des actions de sensibilisation en direction des femmes, votre utilité et la pertinence de votre entité», conclut-il rappelant au passage que : «Economiser de l'énergie, c'est économiser de l'argent».

En prélude de la Journée International de la Femme, l'Agence pour l'Économie et la Maîtrise de l'Energie (AEME), à travers la Direction de la communication, a organisé une journée de communication, d'information, et, de sensibilisation sur les bonnes pratiques de l'économie d'énergies au profit de l'Association des "Bajjànu

