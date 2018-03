Dans un communiqué, on apprend que le rapport 2017 de PWC sur les marchés de capitaux africains, paru début mars 2018, révèle que 28 IPOs (Initial Public Offerings) ont été menés pour 2,9 milliards de dollars sur ces marchés en 2017.

Selon la même source, le Top 10 des IPOs en termes de montants levés au cours de l'année 2017 se concentre autour des Bourses de Johannesburg, de Dar-es-Salam, d'Egypte et de la BRVM avec Ecobank Côte d'Ivoire (81 millions de dollars US) et NSIA Banque Côte d'Ivoire (62 millions de dollars US).

La performance boursière des entreprises du Top 10 en 2017 dans la majorité des marchés a généré des rendements positifs. Ecobank Côte d'Ivoire, l'introduction en bourse la plus importante de la BRVM en 2017, a réalisé la plus forte hausse de cours du Top 10 des introductions en bourse en Afrique avec une évolution de 51% du cours de l'action au 29 décembre 2017 en dollars US, par rapport à son cours d'introduction.

Par ailleurs, le rapport a salué les IPOs issus de processus de privatisation par les Gouvernements comme le cas de NSIA Banque Côte d'Ivoire.