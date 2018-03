Sénégal/Guinée: Ligue des champions afrique 16ème de finale aller / Horoya Ac - Generation Foot Génération Foot cède dans la dernière minute

Les matches d'aujourd'hui : Gor Mahia (Kenya) - Esperance Tunis (Tunisie), St. George (Ethiopie) - Kampala City (Ouganda), Zanaco (Zambie) - Mbabane Swallows (Swaziland), Zesco United (Zambie) - ASEC Mimosas (CIV), TP Mazembe (RDC) - UD Songo (Mozambique), Aduana Stars (Ghana) - ES Sétifienne (Algérie), AS Togo Port (Togo) - Al-Hilal (Soudan), Primeiro de Agosto (Ang) - Bidvest Wits (Afrique du Sud), Rayon Sport (Rwanda) - Mamelodi (Afrique du Sud), Wydad Casablanca (Maroc) - Williamsville Athltic Club (CIV), Difaa El Jadidi (Maroc) - AS Vita Club (RDC).

Et c'est sur un corner que les Guinéens reprendront l'avantage dans la dernière minute du temps réglementaire (89e), grâce à Pape Abdoulaye Camara dont le tir a été dévié par un défenseur sénégalais dans son camp. Un résultat qui ne compromet cependant pas les chances des Académiciens. En effet, un court succès (1-0) serait suffisant pour ouvrir les portes de la phase de poules au champion du Sénégal en titre, et actuel leader du championnat. Un défi à relever par les boys d'Olivier Perrin le 16 mars prochain à Dakar.

Neutralisés en première période, les Guinéens ont ouvert le score quinze minutes après la reprise (63e) par Bassirou Ouédraogo. Les Sénégalais de Génération Foot ont égalisé par l'intermédiaire d'Amdy Lamine Konté (75e) sur un corner. En embuscade au second poteau, le défenseur des Académiciens a battu de la tête Khadim Ndiaye, le gardien de but international des Lions.

Copyright © 2018 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.