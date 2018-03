Afrique: Les grandes recommandations du Symposium du football féminin

Place des médias et de la communication dans la dynamisation du football féminin: doter la division Media de la CAF de personnel exclusivement dédié au football féminin; faciliter le travail des journalistes lors de compétitions féminines en dont les enceintes de tribune de presse, zone mixte, etc; des programmes de formation pour les médias en vue de mieux les outiller sur la couverture des compétitions féminines; apport financier de la CAF pour permettre à des médias d'être présents sur les compétitions.

Sur les Compétitions : réalités et perspectives, il est proposé d'augmenter le nombre d'équipes participantes au tournoi féminin des Jeux olympiques afin d'avoir plus de représentants de l'Afrique; augmenter le nombre de femmes entraineurs et augmenter le nombre de compétitions féminines au niveau local, zonal et continental; augmenter le nombre d'équipes participantes à la CAN, lancer une Ligue des champions féminine avec les clubs des pays les mieux classés à la CAF

