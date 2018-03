Ile Maurice: 50 ans de l'indépendance - «C'est l'événement de toute une vie», dit Roopun

La présidente de la République ne bénéficie plus du soutien du gouvernement après… Plus »

En ce qui concerne les célébrations du 50e anniversaire de l'Indépendance, la ministre a annoncé une panoplie d'activités à travers les villes et les villages du pays. Journée sportive, régate, compétitions, défilés, expositions photos et salons culinaires, entre autres.

Dans la foulée, le ministre des Arts et de la culture révèle que quelque 300 000 drapeaux ont été distribués aux foyers mauriciens. 400 à Agaléga et 5 000 à Rodrigues. «Nous voulons que chaque famille fasse l'île Maurice briller.»

Les autorités ont également pensé au confort du public. «Le site a été spécialement aménagé pour assurer le plus grand confort à ceux présents.» Qui plus est, ils bénéficieront de facilités de transport.

Raison pour laquelle il s'est démené, avec le comité organisateur, pour faire de ces 50 ans d'indépendance, un événement exceptionnel. Le gouvernement a, en effet, mis les petits plats dans les grands afin de marquer le coup. Et la fête s'annonce grandiose. «J'invite la population à venir en grand nombre assister au spectacle au Champ-de-Mars», lance le ministre des Arts et de la culture.

