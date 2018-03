Ile Maurice: Ameenah Gurib-Fakim sur l'affaire Platinum Card - «Je ne dois rien à personne»

Elle a procédé au lancement de son livre intitulé Du Réduit à la State House, ce mercredi 7 mars. Lors de son discours, Ameenah Gurib-Fakim a tenu à mettre les points sur les i en ce qui concerne l'affaire Platinum Card. La présidente de la République est catégorique. «Je ne dois rien à personne», a-t-elle déclaré.

Ameenah Gurib-Fakim dit également ne pas comprendre pourquoi cette affaire a fait surface maintenant, soit plus d'un an après les faits. «Some people are trying to paralyse the institution with partial truth. Où était mon crime? Dans l'exercice de mes fonctions au sein du Planet Earth Institute, j'ai eu une carte. J'ai remboursé mes dépenses. Je ne dois rien à personne», a martelé la présidente de la République.

Cette dernière dit également ne pas comprendre pourquoi elle est attaquée à la veille de la Journée internationale des femmes. «Je ne souhaite pas à mes pires ennemis de vivre ces moments. Je reste une professionnelle et je vous laisse à vos propres conclusions.»