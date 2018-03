Ile Maurice: Chagos - Maurice soutenu par plusieurs pays

La présidente de la République ne bénéficie plus du soutien du gouvernement après… Plus »

Selon nos informations, parmi les pays qui affichent leur soutien total se trouvent le Brésil, l'Inde, le Nicaragua, le Guatemala, Cuba ou encore l'Argentine. Dans le continent africain, Djibouti, le Lesotho, l'Afrique du Sud et la Namibie ont émis un avis favorable sur cette affaire. Toutefois, ceux qui soutiennent la Grande-Bretagne et les États-Unis ont clairement fait ressortir que ce n'est pas à la CIJ de trancher la question, car il s'agirait d'une affaire «bilatérale».

Les dossiers ont été déposés par trente nations et l'Union africaine au 1er mars, échéance instaurée par la CIJ. À l'hôtel du gouvernement, on indique que la majorité de ces avis sont en faveur de Maurice.

