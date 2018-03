En effet, le vice-président de la Bad chargé du secteur privé des infrastructures et de l'industrialisation, Pierre Guislain, a réitéré la collaboration très prochaine entre la banque et l'association.

Pour lui, il est indéniable de se mettre au niveau des standards internationaux, c'est-à-dire avoir une gouvernance propre des notations fiables et respectées au plan international, qui permettra de lever des fonds et financer des projets que le gouvernement ambitionne dans les priorités de développement de l'économie.

A l'ouverture des travaux de cette mission, le président de l'Aifda, Patrick Dlamini a clairement affiché l'ambition de son institution : Avoir un continent intégré avec toutes les infrastructures adéquates qui feront des économies africaines, les plus compétitives. Faire aussi en sorte que les jeunes soient bien outillés et qu'ils puissent jouer le rôle que les décideurs attendent d'eux pour le développement économique du continent.

Cette rencontre permettra, selon N'da Eugène Kassi, vice-président de l'Aifda, « d'échanger sur un certain nombre de bonnes pratiques et de s'approprier les exigences de la Bad, qui en l'occurrence aide beaucoup l'association à se développer ».

