Cote d'Ivoire: Colloque international de Genève - Les 6 femmes ivoiriennes ministres bientôt honorées

Africa femmes initiatives positives (Afip) et la coalition des Ong pour les Objectifs pour le développement durable (Odd) veulent honorer les six femmes ministres du gouvernement ivoirien.

Il s'agit des Pr. Bakayoko Ly-Ramata (ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique) et Mariatou Koné (ministre de la Femme, de la Protection de l'enfant et de la Solidarité), du Dr. Raymonde Goudou-Coffie (ministre de la Santé et de l'Hygiène publique), Anne Désirée Ouloto (ministre de la Salubrité, l'Environnement et du Développement durable), Kaba Nialé (ministre du Plan et du Développement) et Kandia Camara (ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle).

Ce, à l'occasion du colloque international co-organisé au Palais des Nations unies de Genève (Suisse), du 15 au 25 avril 2018, sur le thème: « Femmes et Odd dans un nouveau paradigme social et économique africain et planétaire ».

« Les femmes de la République se sont incroyablement illustrées dans leur sphère d'actions. Nous avons tenu à leur exprimer toute notre reconnaissance et marquer notre soutien et notre solidarité pour tous ces défis qui s'imposent à elles au quotidien », affirme Désirée Djomand, présidente internationale de l'Afip et coordinatrice de la plate-forme des femmes entreprenantes et vice-présidente mondiale d'Alliance internationale pour les Odd.

Avant d'ajouter qu'il s'agit de mettre en lumière leur dynamisme afin qu'elles continuent d'entraîner d'autres femmes à leur suite. « Il est important de porter toutes ces dames à la lumière afin de montrer à cette tribune des Nations unies et au monde entier leurs qualités et leur investissement à réussir leurs missions.

Que leur positionnement est un instrument très important pour améliorer la représentativité des femmes dans les instances de décisions. Nous devons être notre propre moteur avant de faire fonctionner le "He for she" », a-t-elle soutenu.

D'autres personnalités seront également honorées lors de ce rendez-vous. Notamment, Dr Marie-Paule Kodjo, leader de la société civile, coordinatrice de la Coordination des femmes de Côte d'Ivoire pour les élections et la reconstruction post-crise (Cofemci-Repc), présidente de l'Ong Playdoo et vice-présidente de la Plate-forme des organisations de la société civile pour l'observation du processus électoral en Côte d'Ivoire (Poeci) ; la député Belmonde Dogo Myss, vice-présidente de l'Assemblée nationale ; Martine Coffi Studer, Pca de Bolloré Africa Logistics et Pdg d'Océan Ogylvy, pour le secteur privé.

Chacune de ces invitées aura un temps de parole pour exposer sur son domaine d'actions. Un programme de formation de haut niveau, durant quatre jours (du 19 au 22 avril 2018) en Savoie (France), en planification stratégique, en gestion de performance des organisations labellisées Bsc et organisé par le Cabinet international millénium, est également au menu.

Pour réussir ce pari, l'Afip entend bénéficier de l'appui du gouvernement dans le cadre de ce programme qui vise à promouvoir les relations entre le gouvernement et la société civile en matière d'Odd.

Rappelons que déjà l'ex-Première dame Henriette Konan Bédié (présidente de l'Ong Servir) ; le président Marcel Zadi Kessi, ancien président du Conseil économique et social et ex-Pca du groupe Cie-Sodeci ; le Pr. Albert Tévoédjrè (haut fonctionnaire des Nations unies engagé dans la lutte contre l'excision), Jeanine Diagou (directrice générale du groupe Nsia) ont été honorés à cette tribune pour leur engagement en faveur de l'autonomisation de la femme.

Une mission préparatoire de ce voyage est prévue du 10 au 19 mars 2018, en France et en Suisse.